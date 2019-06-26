Общество
Жительница Брянска заплатит за танцы на Кургане БессмертияГазета.Ru 19:45
В Брянске советский районный суд принял решение оштрафовать жительницу, которая поделилась в соцсетях танцем на фоне Кургана Бессмертия.
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с чего всё началось
Советский суд Брянска оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу А. Червякову за видео танца в стиле реггетон на площадке памятника «Курган Бессмертия».Новая газета13:16
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