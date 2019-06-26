Жительница Брянска заплатит за танцы на Кургане БессмертияГазета.Ru 19:45

с чего всё началось

В Брянске советский районный суд принял решение оштрафовать жительницу, которая поделилась в соцсетях танцем на фоне Кургана Бессмертия.

Жительница Брянска заплатит за танцы на Кургане Бессмертия

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