Общество

Жительница Брянска заплатит за танцы на Кургане БессмертияГазета.Ru 19:45

В Брянске советский районный суд принял решение оштрафовать жительницу, которая поделилась в соцсетях танцем на фоне Кургана Бессмертия.
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с чего всё началось
Советский суд Брянска оштрафовал
 на 30 тысяч рублей местную жительницу А. Червякову за видео танца в стиле реггетон на площадке памятника «Курган Бессмертия».
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