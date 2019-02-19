Жители южных Курил выступили против передачи островов ЯпонииРИА Новости 20:51

с чего всё началось

Подавляющее большинство опрошенных жителей южных островов Курильской гряды высказались против их передачи Японии, об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

Общество Друзь уезжает в США на фоне скандала Александр Друзь собирается в Соединенные Штаты на фоне скандала. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Экономика В ФАС рассказали о причинах роста цен на продукты Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Андрей Цыганов объяснил, почему цены на продукты должны расти.

Политика Против Трампа подали иск 16 штатов США Иск против президента США Дональда Трампа подали 16 штатов страны. Об этом рассказала New York Times в понедельник, 18 февраля.

Политика Делегации США и КНР начнут серию торговых переговоров уже 19 февраля Лю Хэ направляется в США в качестве спецпосланника председателя КНР Си Цзиньпина "Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что США примут официальную делегацию из Китая для ряда встреч, начиная с 19 февраля, для обсуждения торговых отношений между двумя станами", - говорится в распространенном заявлении Сандерс.

Политика Facebook назвал условие разблокирования проекта RT Позже в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с блокировкой Facebook страницы одного из проектов телеканала RT наносит ущерб реноме крупных международных цифровых компаний, которые зачастую используются правительствами недружественных РФ стран для оказания давления на российские СМИ.

Политика В Оттаву едет конвой из 170 грузовиков с недовольными решениями властей в нефтеотрасли Конвой с протестующими из примерно 170 грузовиков подъезжает к столице Канады, чтобы высказать свое недовольство решениями властей в нефтяной отрасли страны.

Энергетика В России производители в январе снизили цены на бензин на 19,1% Цены производителей на бензин в январе в среднем по России снизились на 19,1%, на дизельное топливо - на 9,2%, говорится в материалах Росстата.

Происшествия Родителей экс-премьера Италии арестовали Родителей бывшего итальянского премьера Маттео Ренци поместили под домашний арест из-за подозрений в мошенничестве и намеренном доведении своих компаний до банкротства, передает ANSA.

Единоборства Мирко «Крокоп» Филипович хочет получить реванш с Федором Емельяненко Хорватский боец-тяжеловес ММА Мирко "Крокоп" Филиппович рассчитывает провести реванш с россиянином Федором Емельяненко, рассказал глава Bellator Скотт Кокер.

Наука Умер автор термина «глобальное потепление» В Нью-Йорке скончался геолог и климатолог Уоллес Смит Брокер — автор термина «глобальное потепление».

Политика Сирия: военные РФ помогают местным жителям узнать судьбу родственников Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в САР помогают местным жителям узнать судьбу их пропавших родственников.

Происшествия В США заключённые взломали автомобиль ради спасения ребёнка Во Флориде (США) группа заключённых вскрыла автомобиль, чтобы спасти ребенка, который остался внутри.

Происшествия Связанный с Baring Vostok космонавт Леонов уехал из страны Из России уехал космонавт Алексей Леонов, являющийся членом консультативного комитета инвестфонда Baring Vostok.

Футбол «Лидс» оштрафован на 200 тысяч фунтов за шпионаж за клубом Лэмпарда Позже Бьелса признался, что это была его идея и вся ответственность за произошедшее лежит на нем. В результате клуб получил предупреждение от лиги, а также штраф в размере 200 тысяч фунтов.

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Общество Первый канал показал, как зрители шоу «Поле чудес» пакетами уносят еду В эфире популярного шоу Первого канала «Поле чудес» появились кадры, на которых зрители по завершении съемок сметают с игрового барабана еду — гостинцы, привезенные участниками шоу.

Общество Жителям российского города предложили чаще приходить в похоронное бюро Жители Нового Уренгоя возмутились приглашением похоронного бюро обращаться чаще к его услугах, напечатанного в чеке конторы.