Происшествия
Умер пострадавший в драке с цыганами в селе под ПензойLenta.ru 13:56
В селе Чемодановка Пензенской области умер один из пострадавших в результате конфликта местных жителей с цыганами. Об этом сообщает издание PenzaNews со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления Следственного управления по взаимодействию со СМИ Татьяну Махницкую.
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Уважаемые подписчики, дорогие земляки. По ситуации в Чемодановке. Я лично переговорил с Врио начальника УВД по Пензенской области и главой района, ситуация на общем жестком контроле, специалисты выясняют причины конфликта и все обстоятельства. Прошу воздержаться от преждевременных выводов.
— Иван Белозерцев, российский политикStolica58.ru 14:08
с чего всё началось
«Уголовное дело передано прокурором Бессоновского района из органов полиции в подразделение регионального следственного управления для дальнейшего расследования», — говорится в сообщении ведомства.Телеканал 360°15:29
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