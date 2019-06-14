Умер пострадавший в драке с цыганами в селе под ПензойLenta.ru 13:56

с чего всё началось

Уважаемые подписчики, дорогие земляки. По ситуации в Чемодановке. Я лично переговорил с Врио начальника УВД по Пензенской области и главой района, ситуация на общем жестком контроле, специалисты выясняют причины конфликта и все обстоятельства. Прошу воздержаться от преждевременных выводов.

В селе Чемодановка Пензенской области умер один из пострадавших в результате конфликта местных жителей с цыганами. Об этом сообщает издание PenzaNews со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления Следственного управления по взаимодействию со СМИ Татьяну Махницкую.

Умер пострадавший в драке с цыганами в селе под Пензой

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Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

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