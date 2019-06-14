Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганамиРБК 13:57

с чего всё началось

Уважаемые подписчики, дорогие земляки. По ситуации в Чемодановке. Я лично переговорил с Врио начальника УВД по Пензенской области и главой района, ситуация на общем жестком контроле, специалисты выясняют причины конфликта и все обстоятельства. Прошу воздержаться от преждевременных выводов.

Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». Об этом сообщает местное издание «Пенза-Взгляд». Поводом стала драка местных жителей с цыганами накануне, 13 июня.

Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами

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