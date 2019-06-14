Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганамиВедомости 14:46

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания. По данным новостного портала СМИ58, «на сход собрались тысячи граждан».
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с чего всё началось

Жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал»

Жители села Чемодановка Бессоновского района, обеспокоенные информацией о том, что в село направляются цыгане из других субъектов России, перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». Как сообщает корреспондент портала «Пенза-Взгляд», присутствующий на месте событий, на автодорогу вышли сотни людей.
Пенза-взгляд12:52

Подробнее о событии

ГИБДД прокомментировало перекрытие трассы под Пензой после массовой драки

РБК16:24

Начальник полиции области - чемодановцам: Я буду с вами до конца

ПензаИнформ13:26

Восстановлено движение под Пензой, где произошла массовая драка

ТАСС16:02

Жители пензенского села Чемодановка перекрыли трассу после массовой драки с цыганами

Интерфакс14:49

Опубликовано видео с места массовой акции протеста в Пензенской области

Daily Storm15:24

В Пензенской области жители села Чемодановка разблокировали федеральную трассу М-5 «Урал»

Эхо Москвы20:17

Движение на трассе М-5 «Урал» в районе села Чемодановка полностью восстановлено

Пенза-взгляд16:09
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Политика

Медведчук рассказал «самый страшный» факт о Зеленском

Часть украинцев уже видит превращение президента Украины Владимира Зеленского в своего предшественника Петра Порошенко, и это самое страшное, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 18:54
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Политика

Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Армия и оружие

Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Политика

Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну

По одним данным, самолет Плахотнюка вылетел в Стамбул, по другим — в Одессу. Еще два самолета вылетели в Москву и в Киев.
Обновлено в 19:20
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой

В Пензе скончался один из пострадавших в массовой драке, которая произошла в селе Чемодановка Бессоновского района.
Обновлено в 14:21
Политика

Госдеп выразил ООН обеспокоенность по поводу визита замгенсека Воронкова в Синьцзян

Администрация США выразила руководству ООН свою обеспокоенность планируемым визитом заместителя генерального секретаря всемирной организации, главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР.
Обновлено в 18:26
Финансы

ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента

Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.
Обновлено в 06:41
Религия

Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести?

Чтобы помянуть умерших близких, священники советуют на Троицкую родительскую субботу с утра прийти в храм, помолиться во время Божественной литургии.
Обновлено в 17:28
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Экономика

Промпроизводство в США в мае выросло сильнее прогноза

Производство в обрабатывающей промышленности, на которую приходится 75% от общего объема промпроизводства, в мае увеличилось на 0,2%, что соответствует прогнозам.
Обновлено в 09:33
Политика

Евросоюз осудил смертные казни в Белоруссии

Евросоюз осудил случаи смертной казни в Белоруссии и призвал власти страны ввести мораторий на ее применение.
Обновлено в 17:53
Происшествия

Автомобиль упал в реку с Новодевичьей набережной в Москве

В Москве с Новодевичьей набережной автомобиль упал в реку, сообщили «РИА Новости» в столичном управлении МЧС.
Обновлено в 18:52
Шоу-бизнес

Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
Обновлено в 01:11
Технологии

Крупнейший в мире самолёт продают за $400 млн

Экспериментальный самолёт-катамаран Stratolaunch, разработанный для воздушного запуска ракет-носителей, продаётся за $400 миллионов, сообщил канал CNBC.
Обновлено в 19:34
Политика

Климкин опроверг информацию о его назначении послом в США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, которого Верховная рада всё никак не может отправить в отставку, опроверг информацию ряда украинских СМИ о том, что его могут назначить послом в США.
Обновлено в 15:47
Транспорт

На Крымском мосту первый железнодорожный путь соединил берега

Завершилась укладка шпал и рельсов на первом пути железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 01:19
Наука

Какими будут крылья самолетов будущего: снова берем пример с птиц

Помимо опасности для других самолетов, формирование вихря не только отнимает часть подъемной силы крыла, но и создает сопротивление движению вперед.
Обновлено в 13:18
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»

В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова

Обновлено в 04:11
Политика

В Сербии заявили о готовности ввести войска в Косово

Белград готов ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы НАТО не смогут обеспечить безопасность местному сербскому населению.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Общество

В Минздраве ответили на слова Малышевой о больных детях

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено в 07:30
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Наука

Ученые выяснили, почему средиземноморская диета полезна для здоровья

За последние несколько лет медики обнаружили сразу несколько положительных качеств средиземноморской диеты, которые могут объяснять, почему жители некоторых регионов Италии и ряда других стран южной Европы являются рекордсменами по продолжительности жизни.
Обновлено вчера в 09:01
Общество

Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня

Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Политика

Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах

Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Политика

Зеленский выбирает главу Львовской области в Сети

На своей странице глава государства представил трех кандидатов на должность и поинтересовался мнением жителей Львовской области.
Обновлено в 13:37
Авто

СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию

Обновлено в 13:18
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