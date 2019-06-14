Происшествия
Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганамиРБК 13:57
Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». Об этом сообщает местное издание «Пенза взгляд». Поводом стала драка местных жителей с цыганами накануне, 13 июня.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:18, Вашингтон
Происшествия
Старший сын хоккеиста Соколова впервые дал показания об убийстве
Выживший после ранения сын российского хоккеиста Максима Соколова впервые дал показания об убийстве в своем доме.
Обновлено в 13:01
Происшествия
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Международный авиационный комитет (МАК) в пятницу, 14 июня, опубликовал на своем сайте предварительный отчет по результатам расследования авиакатастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 09:37
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины
Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Историческое здание загорелось в центре Москвы
В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Здоровье
Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания
Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Футбол
Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:10
Гаджеты
Huawei отложила релиз складного смартфона Mate X
Китайская компания Huawei решила повременить с запуском складного смартфона Mate X. Производитель перенёс релиз устройства с июня на сентябрь.
Обновлено в 05:58
Экономика
Сбербанк откажется от банкоматов
Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Бывший мэр арестован после жалобы Путину
Обновлено в 07:29
Наука
В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли
В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено вчера в 03:25
Шоу-бизнес
Итальянская актриса Орнелла Мути получила тюремный срок
Кассационный суд Италии подтвердил ранее вынесенный итальянской актрисе Орнелле Мути приговор в виде полугода тюремного заключения и назначил штраф в шестьсот евро.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31
Авто
Новую Mazda3 в России оценили дороже «шестерки»
Новинка для РФ будет оснащаться двумя силовыми агрегатами из семейства SkyActive-G: 1,5-литровым 120-сильным двигателем и "атмосферником" объемом 2,0 литра на 150 л.с. В качестве трансмиссии предложат 6-ступенчатую "механику" или 6-диапазонную автоматическую коробку передач.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Обновлено в 11:00
Финансы
Российские банки снижают ставки по ипотеке после снижения ставки ЦБ
Ряд россйиских банков принял решение о снижении ставок по ипотеке на фоне решения Банка России о снижении ключевой ставки, передаёт 14 июня ТАСС.
Обновлено в 13:52
Финансы
Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года
Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года.
Обновлено в 13:06
Наука
ИИ научился прогнозировать психический срыв по голосу
Работая над созданием ИИ-алгоритма, сотрудники Университета Эмори и Гарвардской медицинской школы доказали, что специфические особенности речи, которые фиксируются в продромальной фазе психоза, могут эффективно использоваться для ранней диагностики психического срыва.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Ирина Шейк в чулках и прозрачном топе вышла на подиум
Ирина Шейк впервые после расставания с Брэдли Купером вышла на подиум. Супермодель сменила за время показа несколько нарядов.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
Обновлено в 05:16
Гаджеты
Sony объявила российские цены на флагман Sony Xperia 1
Сегодня были объявлены цены на флагманский смартфон Sony Xperia 1 для рынка России.
Обновлено в 11:15
Интернет
Масштабный сбой геолокации произошел в Москве
В Москве произошел масштабный сбой геолокации.
Обновлено в 07:16