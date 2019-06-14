Происшествия

Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганамиРБК 13:57

Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». Об этом сообщает местное издание «Пенза взгляд». Поводом стала драка местных жителей с цыганами накануне, 13 июня.
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