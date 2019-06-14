Происшествия
Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганамиРБК вчера в 13:57
Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». Об этом сообщает местное издание «Пенза-Взгляд». Поводом стала драка местных жителей с цыганами накануне, 13 июня.
Читать в источнике
Оценить184
с чего всё началось
Жители села Чемодановка Бессоновского района, обеспокоенные информацией о том, что в село направляются цыгане из других субъектов России, перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». Как сообщает корреспондент портала «Пенза-Взгляд», присутствующий на месте событий, на автодорогу вышли сотни людей.Пенза-взглядвчера в 12:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Жители пензенского села Чемодановка перекрыли трассу после массовой драки с цыганами
Интерфаксвчера в 14:49
В Пензенской области жители села Чемодановка разблокировали федеральную трассу М-5 «Урал»
Эхо Москвывчера в 20:17
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
Происшествия
Цыгане изложили свою версию конфликта в селе под Пензой
Обновлено в 05:23
Технологии
Самый большой самолет в мире выставлен на продажу за 400 млн долларов
Самый большой самолет в мире, созданный для запуска космических аппаратов, внезапно выставлен на продажу.
Обновлено в 04:18
Политика
Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.
Обновлено в 03:49
Музыка
Алсу стала народной артисткой Башкирии
О присвоении популярной российской певице Алсу звания народной артистки Башкортостана стало известно на Международном фестивале искусств "Сердце Евразии" в Уфе.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике
В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
Обновлено в 02:56
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре
По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Транспорт
Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса
Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В полиции Берлина рассказали, как шестеро чеченцев уложили 20 арабов
Для примера полицейский привел случай, когда шестеро чеченцев уложили на землю 20 представителей арабского преступного клана.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Футбол
В «Спартаке» рассказали, когда вернутся в строй Глушаков и Рассказов
Глава медицинского департамента московского футбольного клуба «Спартак» Михаил Вартапетов заявил, что защитник Николай Рассказов и хавбек Денис Глушаков должны начать сбор команды в общей группе.
Обновлено в 03:54
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
В территориальных водах Литвы начался очередной этап учений НАТО
Обновлено вчера в 14:05
Политика
После «дела Голунова» Путин уволил двух генералов
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей сотрудников МВД.
Обновлено 13 июня в 06:51
Единоборства
Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
Германия повысит расходы на оборону
Германия увеличит расходы на оборону в следующем году, заявила федеральный канцлер Ангела Меркель, выступая по случаю дня национальных Вооруженных сил.
Обновлено в 04:46
Технологии
Создатель Pokemon Go подал иск против мошенничающих в игре хакеров
Компания Niantic, производитель игры Pokemon Go, в которой пользователи соревнуются в ловле покемонов — персонажей одноименного японского сериала, — подала в суд на «ассоциацию хакеров» Global++ за разработку приложений, помогающих смошенничать в игре.
Обновлено в 04:52
Политика
СБУ задержала экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина
Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины задержали экс-главу ЦИК ДНР Романа Лягина, который организовал в мае 2014 года референдум.
Обновлено вчера в 06:55
Хоккей
«Локомотив» объявил о контракте со Свитовым
«Локомотив» официально объявил о контракте с 36-летним нападающим Александром Свитовым. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2019/20.
Обновлено в 05:00
Наука
Какими будут крылья самолетов будущего: снова берем пример с птиц
Помимо опасности для других самолетов, формирование вихря не только отнимает часть подъемной силы крыла, но и создает сопротивление движению вперед.
Обновлено вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным
В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено вчера в 13:38
Авто
Nissan снизил стоимость на кроссовер Nissan Murano в России
Мониторинг российского рынка новых легковых автомобилей выявил снижение цен на кроссовер Nissan Murano 2019 года выпуска во всех комплектациях.
Обновлено в 01:20