Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганамиВедомости вчера в 14:46
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания. По данным новостного портала СМИ58, «на сход собрались тысячи граждан».
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УМВД проведет проверку на предмет гражданства, права проживания здесь. У кого должным образом все оформлено, они имеют право проживания на российской земле. Тот, кто виновен в трагедии, будет сидеть в тюрьме, другого не будет.
— Иван Белозерцев, российский политикТелеканал RTVI вчера в 17:11
с чего всё началось
Жители села Чемодановка Бессоновского района, обеспокоенные информацией о том, что в село направляются цыгане из других субъектов России, перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». Как сообщает корреспондент портала «Пенза-Взгляд», присутствующий на месте событий, на автодорогу вышли сотни людей.Пенза-взглядвчера в 12:52
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Жители пензенского села Чемодановка перекрыли трассу после массовой драки с цыганами
Интерфаксвчера в 14:49
Движение на трассе М-5 «Урал» в районе села Чемодановка полностью восстановлено
Пенза-взглядвчера в 16:09
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Обновлено вчера в 01:35
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Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
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Обновлено 13 июня в 15:48
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Обновлено вчера в 09:23
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Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10
Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие
CNN: Иран пытался сбить беспилотник США перед инцидентом с танкерами
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Обновлено вчера в 23:28
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В городе Новошахтинск в Ростовской области задержан мужчина, который обвиняется в совершенном 40 лет назад убийстве.
Обновлено вчера в 16:22
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Обновлено вчера в 22:00
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Обновлено вчера в 06:41
Экономика
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Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
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Авто
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В США парень по имени Митчелл получил от родителей крутой подарок для поездок в колледж – Cadillac Escalade ESV предыдущего поколения.
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Обновлено вчера в 12:46
Спорт
Российские волейболисты победили поляков в Лиге наций
Следующий матч россияне сыграют завтра, 15 июня, с канадцами. Об этом сообщает Агентство «Весь спорт».
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Обновлено вчера в 12:09
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Гонконг приостановит рассмотрение поправок к закону об экстрадиции
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Политика
США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
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Обновлено вчера в 10:54