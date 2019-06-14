Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганамиВедомости 14:46

Жители села Чемодановка Бессоновского района, обеспокоенные информацией о том, что в село направляются цыгане из других субъектов России, перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». Как сообщает корреспондент портала «Пенза-Взгляд», присутствующий на месте событий, на автодорогу вышли сотни людей.

с чего всё началось

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания. По данным новостного портала СМИ58, «на сход собрались тысячи граждан».

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

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