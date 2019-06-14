Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганамиВедомости 14:46
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания. По данным новостного портала СМИ58, «на сход собрались тысячи граждан».
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с чего всё началось
Жители села Чемодановка Бессоновского района, обеспокоенные информацией о том, что в село направляются цыгане из других субъектов России, перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». Как сообщает корреспондент портала «Пенза-Взгляд», присутствующий на месте событий, на автодорогу вышли сотни людей.Пенза-взгляд12:52
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Футбол
Роналду назвал незабываемым свой первый сезон в «Ювентусе»
Португальский футболист Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков туринского "Ювентуса" за поддержку и отметил, что провел незабываемый сезон в итальянском клубе.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.
Обновлено в 16:07
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Наука
ИИ научился прогнозировать психический срыв по голосу
Работая над созданием ИИ-алгоритма, сотрудники Университета Эмори и Гарвардской медицинской школы доказали, что специфические особенности речи, которые фиксируются в продромальной фазе психоза, могут эффективно использоваться для ранней диагностики психического срыва.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с рязанскими фанатами
Вчера, 13 июня, в соцсети «Instagram» Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал видеоролик с рязанского концерта.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме
Обновлено в 15:48
Экономика
Naval Group и Fincantieri создали СП по строительству военных судов
Создание СП поддержали советы директоров обеих компаний, соглашение подписали генеральные директора Naval Group и Fincantieri в ходе церемонии на борту фрегата Federico Martinengo на базе ВМС Италии в Специи.
Обновлено в 14:50
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Политика
МИД Украины отреагировал на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
В конце апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о введении упрощённой процедуры получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 12:18
Экономика
Церемония открытия VI Российско-китайского ЭКСПО состоялась в Харбине
Торжественная церемония, посвященная открытию деловой программы VI Российско-китайского ЭКСПО, состоялась в пятницу в Международном выставочном центре в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай), передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 13:53
Финансы
Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года
Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года.
Обновлено в 13:06
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» предупредил, что в связи с дефицитом средств он не может рассчитаться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд.
Обновлено в 15:34
Политика
Путин и Рахмон провели переговоры в Душанбе
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили в Душанбе вопросы дальнейшего развития стратегических партнёрских отношений между двумя странами.
Обновлено в 16:47
Политика
Британия обвинила Иран в атаке на танкеры
Ранее сообщалось, что Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры. В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено в 15:11
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков
Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 12:49
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Политика
Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа
Речь идет о материале телеканала Би-би-си, который со ссылкой на источники сообщил, что спецподразделения британской армии разработали план, который предусматривает переориентирование с борьбы с терроризмом на противодействие иностранным государствам, в частности России, которая якобы совершает некие тайные действия в Прибалтике и Африке.
Обновлено в 14:49
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Интернет
В Москве произошёл масштабный сбой геолокации
В декабре «Яндекс» сообщал о решении проблем с GPS в районе Кремля: руководитель геосервиса компании Роман Чернин сообщал, что система будет отслеживать резкие изменения координат от приёмника GPS и помещать пользователя в исходную точку.
Обновлено в 07:08
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставку
В свою очередь президент республики Игорь Додон, уволивший ранее команду Филипа, в ходе пятничного брифинга призвал новое правительство незамедлительно приступить к работе для принятия «важных для страны решений».
Обновлено в 14:40
Гаджеты
Названы самые нелепые устройства для селфи
Сервис для размещения объявлений «Авито» составил список самых популярных и странных гаджетов для селфи-съёмки, которые продают или сдают в аренду пользователи ресурса.
Обновлено в 13:48
Футбол
Мак Аллистер отказался переходить в «Спартак»
Обновлено в 15:44