Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганамиВедомости 14:46
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания. По данным новостного портала СМИ58, «на сход собрались тысячи граждан».
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УМВД проведет проверку на предмет гражданства, права проживания здесь. У кого должным образом все оформлено, они имеют право проживания на российской земле. Тот, кто виновен в трагедии, будет сидеть в тюрьме, другого не будет.
— Иван Белозерцев, российский политикТелеканал RTVI 17:11
с чего всё началось
Жители села Чемодановка Бессоновского района, обеспокоенные информацией о том, что в село направляются цыгане из других субъектов России, перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». Как сообщает корреспондент портала «Пенза-Взгляд», присутствующий на месте событий, на автодорогу вышли сотни людей.Пенза-взгляд12:52
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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России совершенно законно, пишет Bild.
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Авторы исследования подчеркивают, что два часа в неделю - абсолютно реалистическая цель для большинства людей, особенно с учетом того, что эти часы можно распределять меньшими по отрезку интервалами в течение всех 7 дней.
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Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".
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Обновлено в 05:47
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Транспорт
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Строители завершили укладку рельсов на первом железнодорожном пути Крымского моста, была проведена стыковка двух именных звеньев — «Тамань» и «Керчь».
Обновлено в 01:39
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Обновлено в 22:22
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Игры
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Помимо игр для консолей последнего поколения рост продемонстрировали диски для ПК – продажи выросли на 80% год к году, что произошло впервые за последние пять лет.
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Экономика
Торгпред России рассказал о ситуации с поставками свинины в Китай
Торгпред России в Китае Сергей Инюшин в беседе с РИА Новости сообщил, что за последние два года начались поставки молока и российского замороженного мяса птицы в Китай.
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Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
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Происшествия
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В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.
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Обновлено в 23:24
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В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46