Происшествия

В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганамиLenta.ru вчера в 18:48

1. Конфликт жителей села с цыганами перерос в драку со стрельбой Инцидент произошел в Чемодановке Бессоновского района Пензенской области. Первая информация об этом стала поступать из соцсетей.
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с чего всё началось

Жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал»

Жители села Чемодановка Бессоновского района, обеспокоенные информацией о том, что в село направляются цыгане из других субъектов России, перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». Как сообщает корреспондент портала «Пенза-Взгляд», присутствующий на месте событий, на автодорогу вышли сотни людей.
Пенза-взглядвчера в 12:52

Подробнее о событии

Глава автономии цыган раскрыла подробности конфликта в Чемодановке

Национальная служба новостей03:56

Десятки жителей Чемодановки вышли на собрание для обсуждения конфликта

ПензаИнформвчера в 11:13

Жители села под Пензой устроили массовый сход

РИА Новостивчера в 23:27

Жители села Чемодановка под Пензой после массовой драки с цыганами перекрыли федеральную трассу

Эхо Москвы02:00

ГИБДД прокомментировало перекрытие трассы под Пензой после массовой драки

РБКвчера в 16:24

В Пензенской области перекрыли трассу М-5 в районе массовой драки

ТАССвчера в 15:20

Цыгане изложили свою версию конфликта в селе под Пензой

Lenta.ru05:23
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 07:06, Вашингтон
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Каждый пятый обладатель татуировки имеет проблемы со здоровьем

Оказалось, что каждый пятый участник эксперимента испытывал проблемы со здоровьем из-за татуировки или пирсинга.
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Обновлено в 04:56
Происшествия

На юге Китая погибли 19 человек в результате наводнений

В южной китайской провинции Гуандун 19 человек погибли из-за наводнений, которые были вызваны проливными дождями.
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Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре

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Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, что президент России Владимир Путин с уважением относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому хотя бы потому, что тот выиграл выборы на Украине с 73% голосов.
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Происшествия

Звезду сериала «Универ» задержали в центре Москвы

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Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Происшествия

Пензенский губернатор призвал мирно решить конфликт в Чемодановке

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Экономика

ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты

"Действительно, Central Bank Digital Currency [цифровая валюта центробанков] не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность", - сказала она, выступая в рамках студенческой конференции в "Сколково".
Обновлено в 05:33
Технологии

Робот ответил на издевательства людей

Обновлено в 06:23
Политика

Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

Российские туристы пострадали в ДТП в Турции

В ДТП с микроавтобусом в турецкой провинции Анталья пострадали семь туристов из России и Узбекистана, сообщает телеканал Habertürk.
Обновлено в 05:55
Политика

Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом

Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

50-летняя Светлана Бондарчук показала романтику с новым возлюбленным

Еще в прошлом году Светлану стали замечать в компании Сергея Харченко, и спустя несколько месяцев Бондарчук перестала скрывать роман с новым возлюбленным.
Обновлено в 06:26
Энергетика

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено вчера в 14:00
Религия

Православные празднуют Троицкую родительскую субботу

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Huawei отложила релиз складного смартфона Mate X

Китайская компания Huawei решила повременить с запуском складного смартфона Mate X. Производитель перенёс релиз устройства с июня на сентябрь.
Обновлено вчера в 05:58
Единоборства

Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко поделился мнением о решении подписать контракт с Bellator.
Обновлено в 03:05
Футбол

Дзюба пожелал всем хороших выходных

Нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба на своей странице в Инстаграме пожелал всем хороших выходных.
Обновлено в 04:43
Наука

Первые многоклеточные были не такими, как считалось ранее

Издавна считалось, что первые многоклеточные были очень похожи по строению и функциям на современные губки.
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Авто

Автомобили с пробегом подорожали

Как отмечают эксперты, рост цен на автомобили с пробегом связан с выходом на рынок более дорогих автомобилей возрастом до 5 лет, потому как с 2014 года цены на новые машины постоянно росли.
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Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
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Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным

В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
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Авто

Renault Arkana: важная информация о новинке

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Экономика

Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина

Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 05:27
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Бизнесмена осудили за истязание детей в Нижнем Тагиле

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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
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На первых серийных Су-57 полностью обновлённого вооружения не будет

Обновлено в 06:01
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Jeep Renegade PHEV скоро представят публике

К электрифицированному Renegade в Турине присоединится гибридный Compass PHEV, который использует идентичную силовую установку и имеет очень похожие характеристики.
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