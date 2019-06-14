Происшествия
В селе под Пензой произошел масштабный конфликт с цыганамиLenta.ru вчера в 18:48
1. Конфликт жителей села с цыганами перерос в драку со стрельбой Инцидент произошел в Чемодановке Бессоновского района Пензенской области. Первая информация об этом стала поступать из соцсетей.
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с чего всё началось
Жители села Чемодановка Бессоновского района, обеспокоенные информацией о том, что в село направляются цыгане из других субъектов России, перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». Как сообщает корреспондент портала «Пенза-Взгляд», присутствующий на месте событий, на автодорогу вышли сотни людей.Пенза-взглядвчера в 12:52
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