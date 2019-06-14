Происшествия
Жители пензенского села Чемодановка перекрыли трассу М-5АиФ Пенза вчера в 14:28
Обстановка в селе накалена до предела Жители села Чемодановка Пензенской области перекрыли участок дороги на 650 км трассы М-5 "Урал".
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Организован объезд участка трассы М-5 «Урал», перекрытого жителями села Чемодановка
Пенза-взглядвчера в 14:40
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