Происшествия

Жители и власти Петербурга почтили память жертв теракта в метроREGNUM 08:09

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров пришли к вестибюлю станции метро «Технологический институт» и возложили цветы в память о жертвах теракта, произошедшего в поезде вблизи этой станции ровно два года назад, 3 апреля 2017 года.
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Возле «Технологического института» почтили память погибших в теракте. У вестибюля снова гора цветов

Фонтанка.Ру11:37

Жертв двойного теракта в 2010 году вспоминают сегодня в Кизляре

РИА Дагестан01 апреля в 03:54

Беглов возложил букет роз к мемориалу в память о погибших при теракте

Gazeta.SPb08:29

Беглов пообщался с родственниками жертв теракта в метро

Мойка7808:56

На здании вестибюля станции «Технологический институт» установят памятный знак о погибших в теракте

Петербургский дневник08:10

Память погибших во время теракта в петербургском метро хотят увековечить

Вести.Ru01 апреля в 08:42

В Ленинградской области вспоминают жертв теракта в петербургском метро

Ivbg.ru06:42
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:12, Ашберн
Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолета

Обновлено в 08:49
Происшествия

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы продлил арест Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 25 сентября.
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Здоровье

В Марий Эл на базе клиник создадут центры онкологической помощи

Региональные власти собираются создать на базе медицинских организаций Марий Эл центры амбулаторной онкологической помощи в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Обновлено в 06:21
Единоборства

Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге

Обновлено в 11:01
Происшествия

В Ингушетии идут обыски у лидеров протеста

В Ингушетии идут обыски и допросы лидеров протестных акций.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес

Гуф посвятил песню Кети Топурии, с которой расстался полгода назад

Гуф посвятил песню экс-возлюбленной Кети Топурии Напомним, что о проблемах в отношениях Гуфа и Кети Топурии общественность заговорила после того, как публично о себе заявила 18-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В ФСБ подтвердили задержание мэра Евпатории

Глава администрации Евпатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего городу причинен ущерб на 35 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Обновлено в 11:36
Авто

Семья депутата Гартунга планирует отсудить бренд «Победа» у Группы ГАЗ

Компания «Хартунг», которую контролирует семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, оспаривает в суде право на товарный знак автомобиля «Победа», принадлежащий Группе ГАЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 07:53
Общество

Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Культура

В Санкт-Петербурге умер художник Николай Сажин

Обновлено в 02:39
Кино

Раскрыта причина смерти актёра Алексея Булдакова

В ночь со 2 на 3 апреля в Улан-Баторе, Монголия, скончался знаменитый российский актёр Алексей Булдаков.
Обновлено в 08:18
Политика

Россия предупредила ЕС об ответных мерах из-за квот на импорт стали

Российские власти могут ввести ответные меры против Евросоюза из-за квоты на импорт стали.
Обновлено вчера в 17:49
Кино

Алла Пугачева попадет в «Простоквашино»

По словам Охлобыстина, в новых сериях "Простоквашина" появится беспрецедентный персонаж – няня.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Алена Хмельницкая продемонстрировала идеальную растяжку

Актриса не только имеет прекрасную растяжку, но и с легкостью стоит на руках.
Обновлено в 07:46
Футбол

Урал — Арсенал (Тула) 1:0

Обновлено в 11:34
Политика

На Украине декоммунизировали хлеб «Стахановский»

Обновлено в 12:34
Политика

Лавров рассказал о наслаждении творчеством Зеленского

Руководитель МИД России Сергей Лавров рассказал «РИА Новости», что наслаждается искусством актера Владимира Зеленского, вышедшего во второй тур выборов украинского президента.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие

НАТО объявило о проведении крупнейших военных учений в Черном море

Страны НАТО в апреле проведут военные учения в Черном море, которые будут называться «Морской щит 2019», говорится в сообщении на сайте Минобороны Румынии.
Обновлено в 12:39
Культура

Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира

Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.
Обновлено в 13:05
Экономика

Минтранс возобновит строительство новой ВПП в Домодедово

Минтранс России возобновит строительство новой взлётно-посадочной полосы (ВПП) и перронов в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

На доработку легкого военно-транспортного Ил-112В отвели около года

Ранее в марте стало известно, что военные не закроют проект по созданию нового легкого транспортника Ил-112В, несмотря на многолетнюю задержку реализации и неоднократные переносы сроков первого полета.
Обновлено в 03:15
Политика

Президент Алжира уходит в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика проинформировал конституционный совет страны о своём решении уйти в отставку, передаёт Ennahar.
Обновлено вчера в 15:23
Авто

Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей

Обновлено в 03:14
Экономика

Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР

Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова согласилась дать интервью Ксении Собчак. Видео появилось на YouTube 3 апреля.
Обновлено в 12:12
Космос

Ученый рассказал о звуках Урана

Как рассказал ученый, добраться до Урана на любом транспортном средстве чрезвычайно трудно и дорого, так что пройдет много времени, прежде чем мы действительно услышим погоду на планете, но это, безусловно, возможно.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Генсек НАТО высказался о новой гонке вооружений

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не заинтересован в новой гонке вооружений из-за ситуации с договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:45
Политика

Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский»

Обновлено в 12:40
Армия и оружие

Турция предпочтет «Пэтриот» российским С-400, уверены в Пентагоне

Обновлено вчера в 12:08
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