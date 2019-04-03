Происшествия
Жители и власти Петербурга почтили память жертв теракта в метроREGNUM 08:09
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров пришли к вестибюлю станции метро «Технологический институт» и возложили цветы в память о жертвах теракта, произошедшего в поезде вблизи этой станции ровно два года назад, 3 апреля 2017 года.
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На здании вестибюля станции «Технологический институт» установят памятный знак о погибших в теракте
Петербургский дневник08:10
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