Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмениеРоссийская газета 01:10
В планетарии отметили, что в 2019 году произойдет еще два затмения Солнца: полное - 2 июля и кольцеобразное - 26 декабря. Также в этом году 17 июля земляне смогут увидеть затмение Луны. Его можно будет наблюдать с территории России.
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Полное солнечное затмение смогут наблюдать сегодня жители Западного полушария
Эхо Москвывчера в 21:03
Полное затмение солнца. Астраханцы его не увидят, зато посмотрят на лунное
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