Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмениеРоссийская газета 01:10
В планетарии отметили, что в 2019 году произойдет еще два затмения Солнца: полное - 2 июля и кольцеобразное - 26 декабря. Также в этом году 17 июля земляне смогут увидеть затмение Луны. Его можно будет наблюдать с территории России.
Читать в источнике
Оценить81
Подробнее о событии
Показать все источники
Полное затмение солнца. Астраханцы его не увидят, зато посмотрят на лунное
Каспий.Инфо29 июня в 10:22
Полное солнечное затмение смогут наблюдать сегодня жители Западного полушария
Эхо Москвывчера в 21:03
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Политика
Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении
Как считает российское министерство, своими действиями чешские власти нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.
Обновлено в 03:33
Общество
Видео: каким знакам зодиака солнечное затмение принесет удачу?
Для представителей остальных знаков зодиака солнечное затмение пройдет без каких-либо явных отклонений в одну или другую сторону.
Обновлено вчера в 23:09
Спорт
Жулин: хочу поставить Медведевой блюз с русской душой
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Оренбуржье тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка
В Бузулуке амурская тигрица из зоопарка ранила молодого человека, пытавшегося украсть тигренка.
Обновлено в 04:25
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства
"К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов", - заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Обновлено в 04:37
Наука
Турецкий многоцелевой вертолет совершил первый полноценный полет
Второй прототип перспективного многоцелевого вертолета T-625 29 июня 2019 года совершил первый полет, который также можно считать первым полноценным полетом в рамках всей программы разработки машины.
Обновлено в 02:30
Происшествия
У берегов Крыма яхта села на мель
Обновлено в 03:12
Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
Суд объединил два дела по пожару в кемеровской «Зимней вишне» в одно
Всего по делу о пожаре расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек, в том числе экс-глава главка МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава кемеровского стройнадзора Танзиля Комкова, а также задержанный в Польше бывший футболист и руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский.
Обновлено в 00:49
Футбол
«Барселона» выкупит контракт Боатенга у «Сассуоло»
У каталонцев есть первоочередное право выкупить игрока за 8 млн евро. Напомним, что на данный момент Боатенг принадлежит «Сассуоло».
Обновлено вчера в 13:26
Шоу-бизнес
Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
Артист Владимир Винокур прокомментировал поездку певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле, выступив в ее защиту.
Обновлено вчера в 18:49
Транспорт
В московском метро не работают автоматы по продаже билетов
В Московском метрополитене не работают автоматы по продаже билетов. О сбое сообщается на странице подземки в Twitter.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО
Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46
Экономика
Апелляция взыскала с Бабкина 30 млн рублей в пользу «ФК Открытие»
1 июля 2019 года Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу ПАО Банк "ФК Открытие", взыскав с бывшего вице-президента Сергея Бабкина 30 млн рублей, полученных им в качестве премии перед санацией кредитной организации.
Обновлено в 02:36
Хоккей
Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом
Обновлено вчера в 16:01
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре
Максим и Ксения посетили семейный развлекательный центр. Они дружно играли со своим двухлетним сыном Платоном.
Обновлено в 01:00
Общество
Власти Иркутской области оказались не в курсе приближения паводка
Губернатор пострадавшей от наводнения Иркутской области Сергей Левченко обвинил оперативные службы в том, что те не проинформировали власти региона о повышении уровня воды, сообщает во вторник, 2 июля, ТАСС.
Обновлено в 04:34
Наука
Движение атомов в четвертом измерении подтвердил эксперимент
Разумеется в компьютерном эксперименте можно себе позволить рассматривать двух-, трех- и четырехмерные пространства, в которых одно из измерений будет временным.
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Николай Басков тяжело переживает смерть отца
Обновлено в 02:39
Футбол
В УЕФА прокомментировали идею объединить РПЛ и иностранные клубы
В организации, слова которой приводит «РБК-Спорт», отметили, что любая подобная идея или предложение будут обсуждаться УЕФА только в случае их представления национальными ассоциациями, их клубами и лигами, так как это может стать стратегическим событием в некоторых европейских регионах.
Обновлено в 04:43
Армия и оружие
Российская ядерная «Булава» оказалась мазилой
Обновлено в 00:34
Происшествия
Охранник магазина задушил заподозренного в краже россиянина
По данным следствия, сотрудники торговой сети заподозрили покупателя в краже и вызвали охранника. Тот завел мужчину в подсобное помещение.
Обновлено в 04:38
Политика
Зеленский отправился с визитом в Канаду
Обновлено вчера в 07:19
Общество
В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске
Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Движение по трассе «Сибирь» в Тулуне возобновлено
Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе Иркутской области, которое было прервано из-за подтопления, запущено в обе стороны в тестовом режиме.
Обновлено в 02:38
Энергетика
Вновь повысились цены на бензин в Волгограде
Стоимость марки бензина АИ-98 и дизельного топлива поднялась меньше всего – на 0,1% до сумм в 51,03 рубля и 45,22 рубля за литр, -уточнили корреспонденту «Блокнот Волгограда» в Волгоградстат.
Обновлено в 04:13