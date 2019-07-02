Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмениеИзвестия вчера в 20:47
Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария. «Максимальная фаза затмения составит 1,05 и наступит в 22:23 мск, продолжительность полной фазы — 4 минуты 33 секунды», — говорится в сообщении.
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Полное солнечное затмение смогут наблюдать сегодня жители Западного полушария
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