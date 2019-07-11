Политика

Жители Закарпатья прогнали Порошенко с митинга его партииРБК вчера в 20:51

В городе Свалява Закарпатской области местные жители выгнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга. Об этом сообщает издание «Главред». На опубликованных порталом кадрах слышно, как люди кричали ему «Позор!».
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На кадрах
 с места проведения встречи с избирателями видно, как уставший Порошенко, окруженный группой людей, с помощью охраны пытается выбраться из окружения.
Российский Диалог01:25

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Жители Закарпатья прогнали Порошенко с митинга его партии

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