Политика

Жители Закарпатья прогнали Порошенко с митинга его партииРБК вчера в 20:51

В городе Свалява Закарпатской области местные жители выгнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга. Об этом сообщает издание «Главред». На опубликованных порталом кадрах слышно, как люди кричали ему «Позор!».
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с чего всё началось
На кадрах
 с места проведения встречи с избирателями видно, как уставший Порошенко, окруженный группой людей, с помощью охраны пытается выбраться из окружения.
Российский Диалог01:25

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Порошенко еле унес ноги с митинга в Закарпатье

Газета.Ru03:29

Порошенко чуть не линчевали на предвыборном митинге в Закарпатье

РЕН ТВ02:07

Жители Закарпатья прогнали Порошенко с митинга его партии

РБКвчера в 20:51

Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области

Коммерсантъвчера в 21:24

СМИ: Порошенко ушёл с акции в Закарпатье под крики «Ганьба!»

RT на русскомвчера в 20:32

Снова «Ганьба»: Порошенко прогнали с митинга в Закарпатье

Московский Комсомолецвчера в 18:41

В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга

ТАССвчера в 18:15
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Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Обновлено в 05:42
Общество

Трех косаток из «китовой тюрьмы» выпустят во второй группе

Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" в Охотское море планируют выпустить по той же схеме, что и первую, для выпуска выбрали трёх косаток-друзей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
Обновлено вчера в 05:39
Происшествия

В Польше пропал пятилетний россиянин

Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Общество

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и смерчей

Обновлено в 06:40
Политика

Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент

Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено вчера в 03:07
Общество

Новосибирский зоопарк построит павильон для африканских животных

Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено вчера в 10:58
Шоу-бизнес

Шатунову предстоит еще одна операция

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил в Instagram, что музыканту и лидеру коллектива Юрию Шатунову в ближайшее время предстоит еще одна операция.
Обновлено в 06:40
Гаджеты

9 августа Huawei представит EMUI 10

Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Назван возможный виновник гибели российской гандболистки в Польше

Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

Замглавы ПФР задержан по делу о взятке

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Происшествия

Изнасиловавший 30 детей маньяк попросил освобождения

Обновлено в 06:53
Музыка

Макаревич рассказал Собчак, что он миллионер

Певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал журналистке Ксении Собчак о своих миллионных заработках.
Обновлено в 01:41
Экономика

Кабмин расширяет полномочия трудовых инспекторов

Правительство расширяет полномочия трудовых инспекторов, чтобы работодатели быстрее погашали долги по заработной плате.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые вышла на публику с сыном

Герцогиня Меган Маркл впервые была замечена со своим сыном Арчи на публике.
Обновлено в 00:12
Политика

Профиль обвиняемого в госизмене помощника полпреда убрали с сайта УрФО

Полномочным представителем президента на Урале является Николай Цуканов. При задержании Воробьев сам сообщил, что является его помощником.
Обновлено в 06:26
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес

Жанна Бадоева обратилась в клинику пластической хирургии в Корее

Недавно ведущая шоу «Жизнь других» побывала в Корее. Там Жанна Бадоева посетила клинику пластической хирургии, расположенную на 22 этажах.
Обновлено вчера в 14:00
Спорт

С Мутко сняли пожизненное отстранение от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко, отменив решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его отстранении от любого участия в Олимпийских играх, говорится в судебных документах (.pdf).
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Москве задержали грабившую бутики брендовой одежды банду

По данным МВД, задержанные - трое мужчин и три женщины - в несколько заходов вынесли из сетевого магазина более 100 единиц брендовой одежды.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке

По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).
Обновлено в 06:16
Происшествия

В Подмосковье 18-летний парень до смерти забил сына

Обновлено в 04:10
Политика

В Киеве началась акция в поддержку журналистов канала NewsOne

Акция в поддержку журналистов украинского телеканала NewsOne, против которого возбудили дело из-за намерения провести телемост с РФ, проходит Киеве, трансляцию ведет сам телеканал.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес

Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»

Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 02:50
Политика

Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге

Обновлено в 05:30
Футбол

«Спартак» разместит на форме знак в память о трагедии в «Лужниках»

Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Зеленский поручил армии усилить активность в Донбассе

Обновлено вчера в 14:49
Происшествия

В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом

Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 03:28
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