Политика
Жители Закарпатья прогнали Порошенко с митинга его партииРБК вчера в 20:51
В городе Свалява Закарпатской области местные жители выгнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга. Об этом сообщает издание «Главред». На опубликованных порталом кадрах слышно, как люди кричали ему «Позор!».
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с чего всё началось
На кадрах с места проведения встречи с избирателями видно, как уставший Порошенко, окруженный группой людей, с помощью охраны пытается выбраться из окружения.Российский Диалог01:25
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Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Обновлено в 05:42
Общество
Трех косаток из «китовой тюрьмы» выпустят во второй группе
Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" в Охотское море планируют выпустить по той же схеме, что и первую, для выпуска выбрали трёх косаток-друзей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.
Обновлено вчера в 05:39
Происшествия
В Польше пропал пятилетний россиянин
Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Политика
Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент
Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено вчера в 03:07
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено вчера в 10:58
Шоу-бизнес
Шатунову предстоит еще одна операция
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил в Instagram, что музыканту и лидеру коллектива Юрию Шатунову в ближайшее время предстоит еще одна операция.
Обновлено в 06:40
Гаджеты
9 августа Huawei представит EMUI 10
Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Назван возможный виновник гибели российской гандболистки в Польше
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Замглавы ПФР задержан по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Происшествия
Изнасиловавший 30 детей маньяк попросил освобождения
Обновлено в 06:53
Музыка
Макаревич рассказал Собчак, что он миллионер
Певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал журналистке Ксении Собчак о своих миллионных заработках.
Обновлено в 01:41
Экономика
Кабмин расширяет полномочия трудовых инспекторов
Правительство расширяет полномочия трудовых инспекторов, чтобы работодатели быстрее погашали долги по заработной плате.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Меган Маркл впервые вышла на публику с сыном
Герцогиня Меган Маркл впервые была замечена со своим сыном Арчи на публике.
Обновлено в 00:12
Политика
Профиль обвиняемого в госизмене помощника полпреда убрали с сайта УрФО
Полномочным представителем президента на Урале является Николай Цуканов. При задержании Воробьев сам сообщил, что является его помощником.
Обновлено в 06:26
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Жанна Бадоева обратилась в клинику пластической хирургии в Корее
Недавно ведущая шоу «Жизнь других» побывала в Корее. Там Жанна Бадоева посетила клинику пластической хирургии, расположенную на 22 этажах.
Обновлено вчера в 14:00
Спорт
С Мутко сняли пожизненное отстранение от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко, отменив решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его отстранении от любого участия в Олимпийских играх, говорится в судебных документах (.pdf).
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Москве задержали грабившую бутики брендовой одежды банду
По данным МВД, задержанные - трое мужчин и три женщины - в несколько заходов вынесли из сетевого магазина более 100 единиц брендовой одежды.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке
По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).
Обновлено в 06:16
Происшествия
В Подмосковье 18-летний парень до смерти забил сына
Обновлено в 04:10
Политика
В Киеве началась акция в поддержку журналистов канала NewsOne
Акция в поддержку журналистов украинского телеканала NewsOne, против которого возбудили дело из-за намерения провести телемост с РФ, проходит Киеве, трансляцию ведет сам телеканал.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Бузова получила травму на съемках «Форт Боярд»
Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 02:50
Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Зеленский поручил армии усилить активность в Донбассе
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
В Москве в жилом доме взорвался баллон с газом
Хлопок газа произошел в жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 03:28