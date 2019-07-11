с чего всё началось

В городе Свалява Закарпатской области местные жители выгнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга. Об этом сообщает издание «Главред». На опубликованных порталом кадрах слышно, как люди кричали ему «Позор!».

Жители Закарпатья прогнали Порошенко с митинга его партии

Общество Трех косаток из «китовой тюрьмы» выпустят во второй группе Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" в Охотское море планируют выпустить по той же схеме, что и первую, для выпуска выбрали трёх косаток-друзей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.

Происшествия В Польше пропал пятилетний россиянин Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.

Происшествия В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.

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Шоу-бизнес Шатунову предстоит еще одна операция Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил в Instagram, что музыканту и лидеру коллектива Юрию Шатунову в ближайшее время предстоит еще одна операция.

Гаджеты 9 августа Huawei представит EMUI 10 Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.

Происшествия Замглавы ПФР задержан по делу о взятке Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".

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Экономика Кабмин расширяет полномочия трудовых инспекторов Правительство расширяет полномочия трудовых инспекторов, чтобы работодатели быстрее погашали долги по заработной плате.

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Политика Профиль обвиняемого в госизмене помощника полпреда убрали с сайта УрФО Полномочным представителем президента на Урале является Николай Цуканов. При задержании Воробьев сам сообщил, что является его помощником.

Экономика 51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России 71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.

Шоу-бизнес Жанна Бадоева обратилась в клинику пластической хирургии в Корее Недавно ведущая шоу «Жизнь других» побывала в Корее. Там Жанна Бадоева посетила клинику пластической хирургии, расположенную на 22 этажах.

Спорт С Мутко сняли пожизненное отстранение от Олимпиад Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко, отменив решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его отстранении от любого участия в Олимпийских играх, говорится в судебных документах (.pdf).

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