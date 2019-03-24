Общество
Жители Улан-Удэ вышли на митинг в защиту БайкалаREGNUM 11:31
В Улан-Удэ прошел митинг против строительства завода по розливу воды на Байкале. В акции приняли участие, по разным данным, от ста до двухсот человек. Аналогичные мероприятия 24 марта прошли и в других российских городах.
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Ряд требований выдвинули иркутяне, пришедшие на митинг в защиту Байкала 24 марта
Иркутск Сегодня02:45
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