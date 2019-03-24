Жители Улан-Удэ вышли на митинг в защиту БайкалаREGNUM 11:31

В Улан-Удэ прошел митинг против строительства завода по розливу воды на Байкале. В акции приняли участие, по разным данным, от ста до двухсот человек. Аналогичные мероприятия 24 марта прошли и в других российских городах.

Жители Улан-Удэ вышли на митинг в защиту Байкала

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