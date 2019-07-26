Политика

Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в КрымТК Звезда вчера в 13:48

Украинцы написали петицию, в которой обратились к главе государства. Жители Украины написали петицию в адрес Владимира Зеленского с просьбой наладить железнодорожное сообщение в Крым.
Читать в источнике
Комментировать52
с чего всё началось
Как говорится в тексте
 петиции, которую опубликовал «житель Севастополя, переселенец» Ростислав Кохно, для возвращения возможности украинцам свободно посещать Крым «не нужно строить новые железнодорожные пути».
RT на русскомвчера в 12:44

Подробнее о событии

Зеленского попросили вернуть возможность ездить на поезде в Крым

RT на русскомвчера в 12:44

Украинцы просят Зеленского запустить ж/д сообщение с Крымом

ТАССвчера в 10:14

Зеленского снова просят вернуть поезда в Крым

Аргументы и Факты - Крымвчера в 04:42

Зеленского попросили пустить поезда в Крым

Вести.Ruвчера в 09:49

Зеленского попросили о запуске поездов в Крым

РИА Новостивчера в 09:31

На Украине требуют пустить поезда в Крым

Газета.Ruвчера в 09:49

Украинцы просят Зеленского опередить запуск поездов по Крымскому мосту

РИА Новости Крымвчера в 04:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Общество

Гороскоп на 26 июля: Раки получают шанс изменить свою судьбу

Телефонный звонок во второй половине дня может озадачить представителя этого знака.
Обновлено 25 июля в 18:00
Футбол

«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ

Обновлено вчера в 15:03
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Политика

Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника.
Обновлено вчера в 18:53
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

По данным румынского агентства Mediafax, Россия якобы должна была доставить в Сербию 30 танков Т-72Б3 и 30 бронетранспортеров.
Обновлено вчера в 12:12
Общество

Почти 600 жилых домов подтоплены из-за паводка в Амурской области

Паводок в Амурской области подтопил почти 593 частных жилых дома и 1286 придворовых территорий в 16 населенных пунктах.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 05:14
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 02:59
Общество

Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

Обновлено вчера в 13:06
Политика

Дума предложила ограничить иностранное владение крупных сайтов

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает ограничение на иностранное владение значимых в России интернет-ресурсов.
Обновлено вчера в 20:03
Технологии

В России могут создать список обязательного ПО для гаджетов

В Москве 31 июля 2019 года в аналитическом центре при правительстве РФ состоится совещание, на котором будет обсуждаться вопрос об обязательной предустановке приложений на устройства, продаваемые в России.
Обновлено вчера в 07:44
Политика

Зеленский прилетел в Одессу экономклассом

Обновлено вчера в 13:09
Политика

Зеленский и Волкер обсудили Донбасс

Ситуацию в Донбассе обсудили президент Украины Владимир Зеленский и американский дипломат, спецпредставитель по Украине Курт Волкер.
Обновлено вчера в 11:18
Общество

Украинки массово оголились после оскорбления чиновника

Обновлено вчера в 15:20
Футбол

«Милан» договорился с «Лиллем» о переходе нападающего Леао

Как сообщает RMC Sport, клубы достигли договоренности о переходе португальского нападающего в итальянскую команду.
Обновлено вчера в 16:16
Музыка

Музыкальный фестиваль «Жара» стартовал в Баку

Обновлено вчера в 14:30
Политика

США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов

Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
Обновлено вчера в 20:46
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы

Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено вчера в 06:42
Спорт

Сборная России получила приглашение на Олимпиаду в Токио

Сборная России получила официальное приглашение участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.
Обновлено вчера в 15:49
Футбол

«Атлетико» разгромил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов

"Атлетико" разгромил "Реал" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча проходила в американском Ист-Ратерфорде.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа

Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 10:33
Политика

Трюдо: Канада намерена заключить торговую сделку с Великобританией

Вступивший в должность главы британского кабмина Борис Джонсон провел телефонные переговоры со своим канадским коллегой Джастином Трюдо.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 21:06
Авто

Очень карбоновый McLaren Senna выставили на продажу

Выставленный на продажу McLaren Senna построен специализирующимся на спецзаказах отделением Special Operations (MSO).
Обновлено вчера в 11:09
Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Обновлено вчера в 14:16
Политика

Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой

Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 18:46
Политика

МИД России предупредил Украину о последствиях после задержания танкера

Россия и Украина договорились о возвращении моряков СБУ утверждает, что российский танкер NIKA SPIRIT ходил с названием NEYMA и был использован "для перекрытия Керченского пролива в 2018 году".
Обновлено 25 июля в 08:07
Спорт

Рекорд мира и месть британцам: Ефимова, Рылов и Чупков взяли золото ЧМ

Золотой хет-трик оформили Юлия Ефимова, Евгений Рылов и Антон Чупков, которому удалось установить новый мировой рекорд.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу

Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие

Стратегический беспилотник США провел многочасовую разведку у Крыма

У берегов российского Крыма в пятницу совершил многочасовой разведывательный полет стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США Global Hawk.
Обновлено вчера в 15:44
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное