Политика
Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в КрымТК Звезда вчера в 13:48
Украинцы написали петицию, в которой обратились к главе государства. Жители Украины написали петицию в адрес Владимира Зеленского с просьбой наладить железнодорожное сообщение в Крым.
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с чего всё началось
Как говорится в тексте петиции, которую опубликовал «житель Севастополя, переселенец» Ростислав Кохно, для возвращения возможности украинцам свободно посещать Крым «не нужно строить новые железнодорожные пути».RT на русскомвчера в 12:44
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 13:06
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Зеленский прилетел в Одессу экономклассом
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Политика
Зеленский и Волкер обсудили Донбасс
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Обновлено вчера в 11:18
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Футбол
«Милан» договорился с «Лиллем» о переходе нападающего Леао
Как сообщает RMC Sport, клубы достигли договоренности о переходе португальского нападающего в итальянскую команду.
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Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» стартовал в Баку
Обновлено вчера в 14:30
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США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
Обновлено вчера в 20:46
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Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
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Сборная России получила приглашение на Олимпиаду в Токио
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Футбол
«Атлетико» разгромил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов
"Атлетико" разгромил "Реал" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча проходила в американском Ист-Ратерфорде.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
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Обновлено вчера в 10:33
Политика
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Вступивший в должность главы британского кабмина Борис Джонсон провел телефонные переговоры со своим канадским коллегой Джастином Трюдо.
Обновлено вчера в 23:26
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В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 21:06
Авто
Очень карбоновый McLaren Senna выставили на продажу
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РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Обновлено вчера в 14:16
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Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой
Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.
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Спорт
Рекорд мира и месть британцам: Ефимова, Рылов и Чупков взяли золото ЧМ
Золотой хет-трик оформили Юлия Ефимова, Евгений Рылов и Антон Чупков, которому удалось установить новый мировой рекорд.
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Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
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Стратегический беспилотник США провел многочасовую разведку у Крыма
У берегов российского Крыма в пятницу совершил многочасовой разведывательный полет стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США Global Hawk.
Обновлено вчера в 15:44