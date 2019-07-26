с чего всё началось

Украинцы написали петицию, в которой обратились к главе государства. Жители Украины написали петицию в адрес Владимира Зеленского с просьбой наладить железнодорожное сообщение в Крым.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Политика Кличко сравнил Зеленского с Януковичем Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника.

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии По данным румынского агентства Mediafax, Россия якобы должна была доставить в Сербию 30 танков Т-72Б3 и 30 бронетранспортеров.

Общество Почти 600 жилых домов подтоплены из-за паводка в Амурской области Паводок в Амурской области подтопил почти 593 частных жилых дома и 1286 придворовых территорий в 16 населенных пунктах.

Политика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Политика Дума предложила ограничить иностранное владение крупных сайтов В Госдуму внесен законопроект, который предполагает ограничение на иностранное владение значимых в России интернет-ресурсов.

Технологии В России могут создать список обязательного ПО для гаджетов В Москве 31 июля 2019 года в аналитическом центре при правительстве РФ состоится совещание, на котором будет обсуждаться вопрос об обязательной предустановке приложений на устройства, продаваемые в России.

Политика Зеленский и Волкер обсудили Донбасс Ситуацию в Донбассе обсудили президент Украины Владимир Зеленский и американский дипломат, спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

Футбол «Милан» договорился с «Лиллем» о переходе нападающего Леао Как сообщает RMC Sport, клубы достигли договоренности о переходе португальского нападающего в итальянскую команду.

Политика США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.

Спорт Сборная России получила приглашение на Олимпиаду в Токио Сборная России получила официальное приглашение участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Политика Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа Россия предложила Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года.

Политика Трюдо: Канада намерена заключить торговую сделку с Великобританией Вступивший в должность главы британского кабмина Борис Джонсон провел телефонные переговоры со своим канадским коллегой Джастином Трюдо.

Политика В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Авто Очень карбоновый McLaren Senna выставили на продажу Выставленный на продажу McLaren Senna построен специализирующимся на спецзаказах отделением Special Operations (MSO).

Политика Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.

Политика МИД России предупредил Украину о последствиях после задержания танкера Россия и Украина договорились о возвращении моряков СБУ утверждает, что российский танкер NIKA SPIRIT ходил с названием NEYMA и был использован "для перекрытия Керченского пролива в 2018 году".