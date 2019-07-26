Политика

В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостровГазета.Ru 21:06

Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
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Ефим Фикс
Психология граждан Украины меняется в сторону мирного решения вопроса. Возобновление железнодорожного сообщения с Крымом, прежде всего, выгодно самой Украине, так как это позволит украинцам, которые массово едут в Крым на отдых, более комфортно добираться до крымских курортов.
— Ефим Фикс, российский политикКоммерсантъ 22:13

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