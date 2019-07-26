Политика
Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в КрымТК Звезда вчера в 13:48
Украинцы написали петицию, в которой обратились к главе государства. Жители Украины написали петицию в адрес Владимира Зеленского с просьбой наладить железнодорожное сообщение в Крым.
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с чего всё началось
Как говорится в тексте петиции, которую опубликовал «житель Севастополя, переселенец» Ростислав Кохно, для возвращения возможности украинцам свободно посещать Крым «не нужно строить новые железнодорожные пути».RT на русскомвчера в 12:44
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Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
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Из-за паводка в Приамурье эвакуируют людей
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Армия и оружие
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Ранее пресс-служба ООС сообщила, что с кораблей ФСБ России начались «сеансы освещения наших судов зеленым лучом» продолжительностью по несколько минут.
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Авто
Дизайнеры показали, каким бы мог быть современный ВАЗ-2101
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Происшествия
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Трюдо заявил о намерении Канады заключить торговую сделку с Британией
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В Казани поссорившиеся родители оставили на обочине годовалую дочку
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Центризбирком Украины нашел нарушения у партии Саакашвили
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Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Более 50 палестинцев ранены в столкновениях с израильскими военными
Обновлено вчера в 19:01
Спорт
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Обновлено вчера в 09:00
Общество
Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия
Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.
Обновлено вчера в 14:40
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Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
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Экс-замглавы СБУ призвал готовиться к войне с Россией из-за танкера
Киев должен быть готов к "жесткому ответу" России вплоть до военного наступления в ответ на задержание танкера Nika Spirit в порту Измаила.
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Происшествия
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В центре сотрудники ФБР нашли головы, руки и ноги в ведрах, холодильник с мужскими половыми органами, голову женщины, пришитую к мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн», а также сваленные друг на друга части тел без опознавательных ярлыков.
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Космос
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Финансы
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Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
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Политика
Зеленский согласовал кандидатуру нового премьера с США
В тексте письма говорится, что кандидатура нового главы украинского правительства была согласована Владимиром Зеленским с США.
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