Политика

Жители Украины попросили Зеленского пустить поезда в КрымТК Звезда вчера в 13:48

Украинцы написали петицию, в которой обратились к главе государства. Жители Украины написали петицию в адрес Владимира Зеленского с просьбой наладить железнодорожное сообщение в Крым.
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Как говорится в тексте
 петиции, которую опубликовал «житель Севастополя, переселенец» Ростислав Кохно, для возвращения возможности украинцам свободно посещать Крым «не нужно строить новые железнодорожные пути».
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