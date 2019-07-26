с чего всё началось

Украинцы написали петицию, в которой обратились к главе государства. Жители Украины написали петицию в адрес Владимира Зеленского с просьбой наладить железнодорожное сообщение в Крым.

Общество Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления Рособрнадзор определил минимальные баллы, необходимые выпускнику для получения аттестата и поступления вузы.

Политика Политолога пытались заставить целовать украинскую землю На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.

Футбол «Атлетико» разгромил «Реал» в товарищеском матче Футболисты "Атлетико" разгромили "Реал" в матче предсезонного турнира Международный кубок чемпионов.

Политика Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».

Политика В Крыму приветствуют идею пустить поезда с Украины на полуостров Напомним, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой восстановить железнодорожное сообщение с Крымом и пустить туда железнодорожные поезда.

Политика Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Общество Из-за паводка в Приамурье эвакуируют людей Подтопление угрожает 21 населенному пункту в пяти районах, всего планируется эвакуировать около 3 тысяч человек Как сообщалось, в минувший четверг в Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации.

Армия и оружие В Госдуме ответили на жалобы украинских пограничников на «зеленый луч» Ранее пресс-служба ООС сообщила, что с кораблей ФСБ России начались «сеансы освещения наших судов зеленым лучом» продолжительностью по несколько минут.

Авто Дизайнеры показали, каким бы мог быть современный ВАЗ-2101 На одном из автомобильных порталов независимые дизайнеры пофантазировали на тему того, каким мог бы получится современный ВАЗ-2101, и представили рендерное изображение соответствующего концепта.

Происшествия Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа».

Политика Трюдо заявил о намерении Канады заключить торговую сделку с Британией Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил о намерении Канады заключить сделку о свободной торговле c Великобританией.

Политика Центризбирком Украины нашел нарушения у партии Саакашвили В промежуточных финотчетах четырех украинских политсил найдены нарушения. Об этом сообщили в Центризбиркоме страны.

Спорт Российская пловчиха Юлия Ефимова выиграла чемпионат мира Безоговорочный триумф на дистанции 200 метров брассом принёс Юле шестое золото чемпионатов мира.

Общество Родственники 108-летней британки раскрыли секрет ее долголетия Дочь пожилой женщины Джейн О'Коннор раскрыла журналистам издания North Wales Live секрет ее долголетия.

Происшествия В штабах московских оппозиционеров идут обыски Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.

Политика Экс-замглавы СБУ призвал готовиться к войне с Россией из-за танкера Киев должен быть готов к "жесткому ответу" России вплоть до военного наступления в ответ на задержание танкера Nika Spirit в порту Измаила.

Происшествия В США нашли мужское тело с пришитой женской головой В центре сотрудники ФБР нашли головы, руки и ноги в ведрах, холодильник с мужскими половыми органами, голову женщины, пришитую к мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн», а также сваленные друг на друга части тел без опознавательных ярлыков.

Космос В Калуге открылась выставка, посвящённая полётам животных в космос В калужском музее истории космонавтики начала работу новая экспозиция "Космические первопроходцы" В музее истории космонавтики 25 июля открылась выставка "Космические первопроходцы", сообщили в пресс-службе городской думы Калуги.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.

Политика США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.