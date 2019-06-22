Политика

В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из РоссииГазета.Ru 00:09

Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА "Новости". Как заявили, в одном из отелей это решение скажется на стране, потому что туда приезжают много россиян.
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с чего всё началось

В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России

Жители Тбилиси, чья работа связана с обслуживанием туристов, расстроены решением российских властей приостановить полеты и продажу туров в Грузию, тем более что сезон только начался.
РИА Новостивчера в 17:13

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Жителей Тбилиси расстроило решение РФ о приостановке турпотока

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RT на русском01:24

В Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

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В Грузии крайне недовольны приостановкой турпотока из России

Газета.Ru03:32

Приостановка туристического потока из России огорчила тбилисцев. Кто пострадает больше всего?

Телеканал 360°вчера в 18:48

В Грузии пожаловались на приостановку туристического потока из России

Lenta.ruвчера в 18:23

В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России

РИА Новостивчера в 17:13
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:13, Вашингтон
Политика

«Аэрофлот» с 8 июля прекратит рейсы в Грузию

Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" сообщил о полном прекращении выполнения рейсов в Грузию с 8 июля.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Девять человек погибли из-за падения самолета на Гавайях

На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек.
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Происшествия

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Крыму

"В результате ДТП погиб водитель ВАЗ-21110, пострадали водитель и три пассажира автомобиля Mitsubishi ASX, в том числе двое несовершеннолетних, а также пассажир Daewoo Matiz", - уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 03:07
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Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали

В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР, супругу продюсера Бари Алибасова Лидию Федосееву-Шукшину.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие

Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено вчера в 20:28
Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

Новую фигуру высшего пилотажа «Ночного охотника» показали на видео

Телеканал «Звезда» показал на видео новую фигуру высшего пилотажа Ми-8 или «Ночного охотника».
Обновлено в 02:36
Политика

Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны

Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Транспорт

Для водителей создадут «островки безопасности» на дорогах

Министерство внутренних дел РФ и Росавтодор изучают вопрос организации так называемых островков безопасности на базе бывших постов ДПС.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков

Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Футбол

Селихову удалили фиксирующую пластину из левой руки

Вратарю "Спартака" Александру Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину, которая была установлена в ходе операции в апреле, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Происшествия

В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек

Обновлено вчера в 15:21
Спорт

Валуев заявил о смертельной опухоли мозга

Обновлено в 03:16
Общество

До 33 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в Московском регионе

Кратковременный дождь, гроза и до 33 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:04
Наука

По созданному физиками атомному радио впервые передали музыку

По атомному радио специалисты впервые смогли передать музыку, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 19 июня в 15:07
Политика

Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию

Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Культура

Марина Хлебникова удивила своим видом гостей шоу Андрея Малахова

Обновлено в 04:46
Футбол

Кубок Африки. Египет обыграл Зимбабве в матче-открытии

Египет обыграл Зимбабве в матче 1-го тура Кубка Африки со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Трезеге.
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено вчера в 16:43
Культура

Роскомнадзор напомнил правила вещания в День памяти и скорби

Роскомнадзор напоминает редакциям телеканалов, радиоканалов и вещателям, что 22 июня, в День памяти и скорби, на всей территории России на радио и телевидении отменяются развлекательные мероприятия и передачи в течение всего дня.
Обновлено в 04:32
Политика

На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Обновлено в 01:46
Спорт

Европейские игры 2023 года пройдут в польском Кракове

Польский Краков примет III Европейские игры, которые состоятся в 2023 году.
Обновлено в 04:29
Космос

Второго июля волгоградцы увидят полное солнечное затмение

Лучше всего редкое космическое явление увидят жители Латинской Америки: там оно будет особенно заметно, а вот волгоградцам в этом плане повезло меньше.
Обновлено в 04:03
Экономика

Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч

В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
Обновлено в 03:36
Политика

Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина

Россияне, проживающие в Грузии, отреагировали на меры, принятые российскими властями по обеспечению возвращения граждан страны на родину.
Обновлено вчера в 19:01
Общество

Сходство с Трмпом помогло псу получить титул «самой уродливой собаки»

Обновлено в 02:21
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Политика

Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы

Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.
Обновлено в 02:56
Космос

Запущенный в мае спутник «Глонасс-М» введен в эксплуатацию

На официальном сайте центра отмечается, что космический аппарат с системным номером 758 введен в эксплуатацию 22 июня.
Обновлено в 03:21
Авто

Флагманский кроссовер Audi SQ8 принял дизельную эстафету

Впоследствии рекордсмены не сменялись, а множились: этот же двигатель был помещён под капот Бентайги без изменения отдачи: 435 л.с. и 900 Н•м. Теперь же супердизелем обзавёлся и стильный «ку-восьмой», получив повышение до SQ8.
Обновлено вчера в 18:01
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