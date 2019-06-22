Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из РоссииKazanfirst.ru 02:49
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России. Причем это касается не только тех, кто занят непосредственно обслуживанием российских туристов, но и представителей общепита, а также владельцев такси. По их мнению, это решение негативно скажется на туристическом бизнесе.
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с чего всё началось
Жители Тбилиси, чья работа связана с обслуживанием туристов, расстроены решением российских властей приостановить полеты и продажу туров в Грузию, тем более что сезон только начался.РИА Новостивчера в 17:13
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Приостановка туристического потока из России огорчила тбилисцев. Кто пострадает больше всего?
Телеканал 360°вчера в 18:48
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:50, Вашингтон
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