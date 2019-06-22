Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из РоссииKazanfirst.ru 02:49

Жители Тбилиси, чья работа связана с обслуживанием туристов, расстроены решением российских властей приостановить полеты и продажу туров в Грузию, тем более что сезон только начался.

с чего всё началось

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России. Причем это касается не только тех, кто занят непосредственно обслуживанием российских туристов, но и представителей общепита, а также владельцев такси. По их мнению, это решение негативно скажется на туристическом бизнесе.

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