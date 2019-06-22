Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из РоссииKazanfirst.ru 02:49

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России. Причем это касается не только тех, кто занят непосредственно обслуживанием российских туристов, но и представителей общепита, а также владельцев такси. По их мнению, это решение негативно скажется на туристическом бизнесе.
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с чего всё началось

В Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жители Тбилиси, чья работа связана с обслуживанием туристов, расстроены решением российских властей приостановить полеты и продажу туров в Грузию, тем более что сезон только начался.
РИА Новостивчера в 17:13

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Жителей Тбилиси расстроило решение РФ о приостановке турпотока

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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:50, Вашингтон
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В Fortnite изменили требования к видеокартам для запуска на ПК

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Отец Дзюбы ответил на сообщения о мате на «Прямой линии» с Путиным

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Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян

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Наши действия в отношении Александра будут предприняты только после того, как он выйдет из заключения.
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