Общество
На Сочи обрушился сильный ливеньРИА Новости 04:56
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии. Утром в субботу в центре Сочи прошел залповый ливень, который продолжился в Адлерском районе.
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Космос
Чёрная дыра в центре Млечного Пути увеличила яркость в 75 раз
Обновлено 15 августа в 06:31
Единоборства
Хабиб: «Хочу, чтобы Кормье завершил карьеру после боя с Миочичем»
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хочет, чтобы чемпион тяжелого дивизиона Даниэль Кормье завершил карьеру.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек
Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, сообщается на сайте краевого Минздрава в субботу.
Обновлено в 11:44
Футбол
«Крылья Советов» на выезде победили «Урал» в чемпионате России
Обновлено в 09:25
Политика
Митинг КПРФ за честные выборы проходит на проспекте Сахарова в Москве
Согласованный митинг партии КПРФ начался в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24
Гаджеты
Разработчики закрыли проект модульных умных часов BLOCKS
Разработчики проекта модульных умных часов BLOCKS заявили о его закрытии в связи с банкротством компании, сообщает Engadget.
Обновлено в 11:43
Общество
Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С
Обновлено в 12:06
Происшествия
Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области
Обновлено в 04:45
Футбол
«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» на выезде
Завершились пять матчей второго тура английской премьер-лиги. Ливерпуль в гостях обыграл Саутгемптон 2:1.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Футбол
Зенит — Ахмат 0:0 (1-й тайм)
В матче шестого тура Российской Премьер-лиги петербургский «Зенит» выйдет на поле против грозненского «Ахмата» в традиционной домашней форме лазурного цвета.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Минобороны Японии утвердило план закупки американских F-35B
Министерство обороны Японии окончательно утвердило план закупки у американской корпорации Lockheed Martin самолетов F-35B.
Обновлено вчера в 21:58
Футбол
«Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Приморском районе после массового ДТП загорелась BMW
Авария с пятью автомобилями произошла на Школьной улице в Петербурге. В результате загорелась одна легковушка.
Обновлено в 11:45
Единоборства
Россия установила новый рекорд скорости на «Танковом биатлоне»
Российская сборная во время финального заезда на «Танковом биатлоне» установила новый рекорд скорости среди участников конкурса.
Обновлено в 11:08
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
В Одессе 8 человек погибли при пожаре в гостинице
Обновлено в 02:15
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено вчера в 19:59
Авто
Новый пикап Ram 1500 с дизельным мотором получил ценник
Стала известна стоимость нового пикапа Ram 1500 с дизельной силовой установкой.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Политика
В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении МН17
Несколько неправительственных организаций Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, которое произошло летом 2014 года в Донбассе.
Обновлено в 10:08
Космос
Уфолог обвинил NASA в редактировании снимков Нептуна и Тритона
Уфолог Скотт Уоринг обвинил NASA в редактировании фото Нептуна и Тритона.
Обновлено в 02:55
Музыка
Басков опубликовал архивное видео с Зеленским
Обновлено в 11:05
Общество
Минздрав России предложил способы борьбы с курением на работе
Министерство здравоохранения России предложило способы борьбы с курением на работе.
Обновлено в 12:31