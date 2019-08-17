Общество

На Сочи обрушился сильный ливеньРИА Новости 04:56

Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии. Утром в субботу в центре Сочи прошел залповый ливень, который продолжился в Адлерском районе.
Читать в источнике
Комментировать61

Подробнее о событии

Залповый ливень в Сочи вызвал затопление города

Московский Комсомолец10:38

«Машины в воде!»: тропический ливень затопил улицы Сочи

КП - Кубань04:40

В Сочи из-за сильного ливня смыло пляж «Спутник» (видео)

Кубанские новости06:17

Жители Сочи публикуют видео потопа после ливня

РИА Новости06:45

Как в воду глядели: Ливни в Сочи вновь привели к серьезным подтоплениям

Sochinews09:39

МЧС: в Сочи сохраняется экстренное предупреждение о непогоде

Кубань 2404:23

Синоптики предупредили о смерчах в Сочи

Интерфакс04:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 12:40, Ашберн
Космос

Чёрная дыра в центре Млечного Пути увеличила яркость в 75 раз

Обновлено 15 августа в 06:31
Единоборства

Хабиб: «Хочу, чтобы Кормье завершил карьеру после боя с Миочичем»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хочет, чтобы чемпион тяжелого дивизиона Даниэль Кормье завершил карьеру.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32 человек

Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, сообщается на сайте краевого Минздрава в субботу.
Обновлено в 11:44
Футбол

«Крылья Советов» на выезде победили «Урал» в чемпионате России

Обновлено в 09:25
Политика

Митинг КПРФ за честные выборы проходит на проспекте Сахарова в Москве

Согласованный митинг партии КПРФ начался в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП

Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес

Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24
Гаджеты

Разработчики закрыли проект модульных умных часов BLOCKS

Разработчики проекта модульных умных часов BLOCKS заявили о его закрытии в связи с банкротством компании, сообщает Engadget.
Обновлено в 11:43
Общество

Москвичей на следующей неделе ожидает жара до +29 °С

Обновлено в 12:06
Происшествия

Военный вертолёт потерпел крушение во Львовской области

Обновлено в 04:45
Футбол

«Ливерпуль» победил «Саутгемптон» на выезде

Завершились пять матчей второго тура английской премьер-лиги. Ливерпуль в гостях обыграл Саутгемптон 2:1.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Футбол

Зенит — Ахмат 0:0 (1-й тайм)

В матче шестого тура Российской Премьер-лиги петербургский «Зенит» выйдет на поле против грозненского «Ахмата» в традиционной домашней форме лазурного цвета.
Обновлено в 06:38
Происшествия

СК начал проверку экстренной посадки самолета в Хабаровске

Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала провокационный снимок

На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие

Минобороны Японии утвердило план закупки американских F-35B

Министерство обороны Японии окончательно утвердило план закупки у американской корпорации Lockheed Martin самолетов F-35B.
Обновлено вчера в 21:58
Футбол

«Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Обновлено в 11:28
Происшествия

В Приморском районе после массового ДТП загорелась BMW

Авария с пятью автомобилями произошла на Школьной улице в Петербурге. В результате загорелась одна легковушка.
Обновлено в 11:45
Единоборства

Россия установила новый рекорд скорости на «Танковом биатлоне»

Российская сборная во время финального заезда на «Танковом биатлоне» установила новый рекорд скорости среди участников конкурса.
Обновлено в 11:08
Общество

Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации

Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

В Одессе 8 человек погибли при пожаре в гостинице

Обновлено в 02:15
Политика

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено вчера в 19:59
Авто

Новый пикап Ram 1500 с дизельным мотором получил ценник

Стала известна стоимость нового пикапа Ram 1500 с дизельной силовой установкой.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие

Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму

Крымский гарнизонный военный суд признал двух военнослужащих виновными в несанкционированном запуске ракеты Х-29ТД.
Обновлено в 04:47
Политика

В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении МН17

Несколько неправительственных организаций Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, которое произошло летом 2014 года в Донбассе.
Обновлено в 10:08
Космос

Уфолог обвинил NASA в редактировании снимков Нептуна и Тритона

Уфолог Скотт Уоринг обвинил NASA в редактировании фото Нептуна и Тритона.
Обновлено в 02:55
Музыка

Басков опубликовал архивное видео с Зеленским

Обновлено в 11:05
Футбол

Болельщики «Зенита» посвятили два баннера умершему фанату «Спартака»

Обновлено в 12:31
Общество

Минздрав России предложил способы борьбы с курением на работе

Министерство здравоохранения России предложило способы борьбы с курением на работе.
Обновлено в 12:31
Происшествия

В Якутии девушка выжила после падения с 50-метровой скалы

Обновлено в 03:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное