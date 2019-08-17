Общество

Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождейИнтерфакс 03:35

Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи. По данным горожан, затоплены дороги сочинских микрорайонов Бытха, Ареда, улица Горького.
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Арбитр Евгений Турбин рассказал, почему показал нападающему «Зенита» Малкому большой палец после попадания в него мяча.
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Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
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Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
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Экономика

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Глава Ульяновской области Сергей Морозов в связи с отравлением ряда жителей региона поручил установить, не продаётся ли подсолнечное масло от частного производителя в сельских магазинах.
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Армия и оружие

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Мама Тимати объяснила отсутствие совместных фото с Решетовой

Небольшой фотоотчет с праздника опубликовала в своем блоге его мама Симона Юнусова. На снимках можно увидеть многочисленных друзей семьи.
Обновлено вчера в 10:52
Общество

В Москву вернется 30-градусная жара

Обновлено в 05:46
Футбол

Футболисты «Зенита» Дриусси и Малком пропустят матч со «Спартаком»

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Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Футбол

Круговой: У отца была мечта, чтобы я играл в «Зените»

Защитник «Уфы» Данил Круговой прокомментировал информацию о предстоящем переходе в другой клуб. На Кругового претендует «Зенит» и ЦСКА.
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Теннис

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Происшествия

Следком опроверг сообщения о мародерстве на месте жесткой посадки А321

В Следкоме РФ опровергли появившуюся в СМИ информацию о случаях мародерства на месте жесткой посадки самолета Airbus 321, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь.
Обновлено в 07:31
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол

Арсенал — Бернли 2:1

В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты лондонского «Арсенала» в родных стенах оказались сильнее «Бёрнли».
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Обновлено вчера в 16:14
Экономика

Минтруд предложил поднять МРОТ почти на тысячу рублей

Минтруд России предложил поднять со следующего года минимальный размер оплаты труда до 12 130 рублей.
Обновлено вчера в 08:23
Кино

Почему Де Ниро перестал сниматься в хорошем кино

Учитывая богатейшее наследие Де Ниро, актер еще много лет назад мог повторить путь не менее великого коллеги Джека Николсона, не пожелавшего растрачивать свой дар на проекты в лучшем случае среднего качества и ушедшего на покой с практически безупречным реноме, несмотря на обилие выгодных предложений.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
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Происшествия

Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ

Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
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Препараты для лечения ВИЧ поступили в Тульскую область

Напомним, в начале августа «Тульские СМИ» писали о дефиците препарата Ламивудин.
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США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.
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Армия и оружие

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на заводские испытания

Подводная лодка обладает отличными характеристиками акустической скрытности.
Обновлено вчера в 10:47
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Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
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