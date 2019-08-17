Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи. По данным горожан, затоплены дороги сочинских микрорайонов Бытха, Ареда, улица Горького.

Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей

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