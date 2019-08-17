Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождейИнтерфакс 03:35
Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи. По данным горожан, затоплены дороги сочинских микрорайонов Бытха, Ареда, улица Горького.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:35, Ашберн
Футбол
Арбитр Турбин объяснил свой жест после попадания в него мяча Малкома
Арбитр Евгений Турбин рассказал, почему показал нападающему «Зенита» Малкому большой палец после попадания в него мяча.
Обновлено в 05:50
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Футбол
Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»
Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 06:52
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Урал» в матче РПЛ
Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:10
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Экономика
Тариф не по плану: средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5%
В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Ульяновской области проверят магазины на наличие кустарного масла
Глава Ульяновской области Сергей Морозов в связи с отравлением ряда жителей региона поручил установить, не продаётся ли подсолнечное масло от частного производителя в сельских магазинах.
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Мама Тимати объяснила отсутствие совместных фото с Решетовой
Небольшой фотоотчет с праздника опубликовала в своем блоге его мама Симона Юнусова. На снимках можно увидеть многочисленных друзей семьи.
Обновлено вчера в 10:52
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Футбол
Круговой: У отца была мечта, чтобы я играл в «Зените»
Защитник «Уфы» Данил Круговой прокомментировал информацию о предстоящем переходе в другой клуб. На Кругового претендует «Зенит» и ЦСКА.
Обновлено в 07:44
Теннис
Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл своего соотечественника Андрея Рублева в 1/4 финала турнира серии "Мастерс" в американском Цинциннати, призовой фонд которого превышает 6 миллионов долларов.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Следком опроверг сообщения о мародерстве на месте жесткой посадки А321
В Следкоме РФ опровергли появившуюся в СМИ информацию о случаях мародерства на месте жесткой посадки самолета Airbus 321, следовавшего по маршруту Москва — Симферополь.
Обновлено в 07:31
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Арсенал — Бернли 2:1
В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты лондонского «Арсенала» в родных стенах оказались сильнее «Бёрнли».
Обновлено в 09:23
Общество
«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве
Обновлено вчера в 16:14
Экономика
Минтруд предложил поднять МРОТ почти на тысячу рублей
Минтруд России предложил поднять со следующего года минимальный размер оплаты труда до 12 130 рублей.
Обновлено вчера в 08:23
Кино
Почему Де Ниро перестал сниматься в хорошем кино
Учитывая богатейшее наследие Де Ниро, актер еще много лет назад мог повторить путь не менее великого коллеги Джека Николсона, не пожелавшего растрачивать свой дар на проекты в лучшем случае среднего качества и ушедшего на покой с практически безупречным реноме, несмотря на обилие выгодных предложений.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Здоровье
Препараты для лечения ВИЧ поступили в Тульскую область
Напомним, в начале августа «Тульские СМИ» писали о дефиците препарата Ламивудин.
Обновлено в 08:46
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В Перми автобус врезался в здание
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
В США захотели российскую «Мертвую руку»
США необходим собственный аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»), пишут в War on the Rocks американские военные специалисты Адам Лоутер и Кертис МакГиффин.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на заводские испытания
Подводная лодка обладает отличными характеристиками акустической скрытности.
Обновлено вчера в 10:47
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00