Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливнейРБК 05:36
Залповые ливни не нарушили систему жизнеобеспечения Сочи, мониторинговые группы продолжают работу в круглосуточном режиме. Об этом сообщили РБК в пресс-службе городской администрации.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:13, Ашберн
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Одессе 8 человек погибли при пожаре в гостинице
Обновлено в 02:15
Футбол
«Зенит» в матче с «Ахматом» остался в большинстве на седьмой минуте
На седьмой минуте действующие чемпионы остались в большинстве. Прямую красную карточку получил защитник гостей Ризван Уциев.
Обновлено в 12:20
Политика
Офис Зеленского опроверг «сгон» бюджетников на празднование независимости
Ранее экс-министр юстиции Елена Лукаш опубликовала в Facebook документ, подписанный первым замруководителя офиса президента Сергеем Трофимовым, о создании делегаций бюджетников для участия в генеральной репетиции Дня независимости государства, передает «Страна.ua».
Обновлено в 13:26
Здоровье
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
Обновлено в 11:41
Авто
Bugatti представил уникальный гиперкар Centodieci за 7,4 млн фунтов
Всего компания выпустит 10 экземпляров модели, по цене от в 7,4 миллионов фунтов стерлингов или 8,991 млн долларов США.
Обновлено в 01:04
Наука
Под поверхностью Земли нашли залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранцу в центре Москвы
Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь иностранному туристу, который упал и ударился головой на площади Революции в центре Москвы.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
США и Грузия подпишут договор о сотрудничестве в сфере обороны
Договор о сотрудничестве в военной сфере, рассчитанный на три года, в скором времени будет подписан Грузией и США.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
Общество
В Арктике впервые в истории зафиксировали 35 градусов жары
Впервые к северу от Полярного круга воздух прогрелся почти до 35 градусов.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции
Как сказано в субботнем коммюнике Еврокомиссии, в Люксембурге Юнкеру провели холецистэктомию (удаление желчного пузыря).
Обновлено в 11:20
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено в 07:53
Энергетика
Минск хочет до 2020 года получить от РФ компенсацию за «грязную» нефть
Белоруссия намерена до конца года договориться с Россией о компенсации потерь за поставленную в страну "грязную" нефть.
Обновлено вчера в 15:39
Космос
Госкомиссия одобрила летные испытания «Союза МС» с ракетой «Союз-2.1а»
Ракету вывезут на стартовый комплекс 19 августа Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкомиссия приняла решение о начале летных испытаний космического корабля "Союз МС" с ракетой космического назначения (РКН) "Союз-2.1а".
Обновлено в 12:46
Общество
Уровень воды в реках Сочи поднялся до опасных отметок
В Сочи уровень воды в четырех реках после ливня достиг опасных отметок.
Обновлено в 12:35
Единоборства
Российская команда победила в «Танковом биатлоне»
Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес
Наталья Подольская опубликовала фото трех поколений Пресняковых
Наталья Подольская, российская исполнительница, разместила в соцсети «Инстаграм» редкий фотоснимок, на котором изображены сразу 3 поколения Пресняковых.
Обновлено в 03:03
Политика
Трамп пригрозил объявить «Антифа» террористической организацией
Президент США Дональд Трамп выступил с предложением признать леворадикальную организацию "Антифа" террористами.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Ульяновске скончался второй отравившийся подсолнечным маслом
В Ульяновске скончался второй человек после отравления подсолнечным маслом.
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия
Три ребенка пострадали в массовом ДТП на трассе «Кола»
Обновлено в 12:50
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено вчера в 02:33
Экономика
Алтайские фермеры получат 500 млн господдержки в ближайшие пять лет
Средства направят до 2024 года по федеральному проекту Алтайский край получит 500 млн рублей до 2024 года по федеральному проекту на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено в 07:51
Футбол
«Рубин» и «Арсенал» сыграли вничью в молодежном первенстве
В матче 6-го тура молодежного первенства клубов РПЛ «Рубин» и «Арсенал» сыграли вничью.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Максим Виторган остался без средств
По словам Виторгана, в кошельке лежала довольно крупная сумма денег, а также куча карточек.
Обновлено в 13:45
Гаджеты
Новое поколение процессоров Intel HEDT обеспечит прирост производительности... на 3-7%
Пока же частоты определялись, как 2,19-3,28 ГГц, но это либо ошибка ПО, либо тесты попросту проходил ранний образец.
Обновлено в 07:18
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00