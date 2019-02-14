Жители России взяли рекордную для января сумму ипотекиГоворит Москва вчера в 23:44

Глава Почта-банка Дмитрий Руденко об агентах, садоводах и социальном притяжении — Каковы результаты банка по 2018 году и планы на 2019-й?

с чего всё началось

В последний месяц 2018 года российские граждане взяли ипотеку на сумму 150 млрд рублей.

Культура Умер народный артист России Сергей Захаров Умер эстрадный певец, актер и народный артист России Сергей Захаров, ему было 68 лет.

Происшествия В туалете российского МИДа нашли труп По информации журналистов, речь идет о 68-летнем мужчине. Также сообщается, что тело было найдено на 19-м этаже здания.

Авто Volkswagen показал тизер нового T-Roc R Официальный дебют нового кроссовера Volkswagen T-Roc R состоится уже в ближайшее время на автосалоне в Женеве, который откроется 5 марта текущего года.

Происшествия Ульяновские суворовцы могли подхватить паразитов через насвай Ульяновские суворовцы могли заразиться эхинококкозом, употребляя насвай — распространенный в Азии вид некурительного табачного продукта, в состав которого входят экскременты животных.

Общество Airbus прекратит производство самолетов A380 Airbus прекратит производство самолета A380, сообщил авиастроительный концерн.

Авто Range Rover Sport HST получил гибридную версию Производители выпустили гибридную версию внедорожника Range Rover Sport HST.

Армия и оружие Песков прокомментировал сообщения о постановке «химатаки» в Думе В Кремле видели сообщения зарубежных средств массовой информации о постановочном характере съёмок «химатаки» в сирийской Думе, заявил 14 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика В Сети обсуждают видео изгнания Соколовской из студии «России 1» Стыд и позор, резюмировали пользователи Сети, обсуждающие видео, как украинскую журналистку выгнали из студии России 1.

Авто KIA вывела на тесты новый компактный кроссовер KIA Tusker На днях KIA вывела на тесты компактный кроссовер Tusker, созданный на базе Hyundai Creta следующего поколения.

Происшествия В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве борца с коррупцией Подозреваемый в гибели сотрудника Центра противодействия коррупции Дмитрия Грибова задержан в Подмосковье, сообщили 14 февраля в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области.

Экономика Голикова назвала регион России с «беспрецедентным» уровнем бедности Самым бедным регионом России является Тува, где уровень бедности — более 41% от численности населения, об этом 14 февраля заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Культура Друзь прокомментировал обвинения в подкупе 12 февраля Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. В дирекции общественных связей Первого канала заявили, что проверят данное сообщение.

Происшествия Utair объяснила требование купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов Отмечалось, что матери-одиночке из Хабаровска пришлось купить 13 билетов на самолет, чтобы вернуться с двумя сыновьями из Кургана, где им делали операцию в Центре им. Илизарова.

Политика Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях в отношении России, в частности, в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Космос NASA признало потерю марсохода Opportunity Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о прекращении работы марсохода Opportunity.

Политика Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в «ударе в спину» Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах в интервью изданию "Апостроф" обвинил Москву в "ударе в спину" Украины.

Авто SSC опубликовала видео с испытаний 1750-сильного гиперкара Tuatara Представленный в качестве концепта в далеком 2011 году, Tuatara претерпел некоторые значительные изменения за эти годы, и этот окончательный дизайн впервые был показан на прошлогоднем мероприятии в Пеббл-Бич.