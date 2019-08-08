Экономика
Жители России во втором квартале нарастили лимит по кредитным картамREGNUM 00:47
«Во втором квартале 2019 года средний размер лимита по кредитным картам составил 54,5 тыс. рублей, увеличившись на 12,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 года», — сообщили РИА Новости в НБКИ. Отмечается, что информация представлена на основе данных четырех тысяч кредиторов.
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Игнатьев намерен покинуть «Краснодар»
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Ученые установили, что среди 60-летних людей, которые ежедневно общаются с родственниками и друзьями, деменция развивается на 20 % реже, чем среди тех, кто ведет замкнутый образ жизни.
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Ранее президент Сооронбай Жээнбеков обвинил бывшего лидера страны Алмазбека Атамбаева в грубом нарушении конституции и законов, поскольку тот оказал вооруженное сопротивление властям, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:09
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
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Игорь Петренко взял на семейный отдых сыновей от Екатерины Климовой
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Общество
Росстат: четверть детей в России оказались за чертой бедности
По данным Росстата за 2017 год, в России двадцать шесть процентов детей в возрасте до восемнадцати лет живут в семьях, где уровень доходов ниже прожиточного минимума.
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Общество
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Авто
Названы самые незащищенные от угона автомобили
Кроссовер DS 3 Crossback – самый уязвимый для угона автомобиль по версии экспертов британского издания What Car.
Обновлено в 04:25
Футбол
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
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Культура
В Екатеринбурге воссоздали комнату Владимира Высоцкого
Обновлено вчера в 05:59
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
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Транспорт
Собянин рассказал о завершении проходки сразу двух тоннелей БКЛ метро
Два щита заканчивают работы одновременно - такого в истории подземки еще не было, - пояснил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев строящуюся станцию "Улица Народного Ополчения".
Обновлено в 08:21
Политика
Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Хоккей
«Куньлунь» не сыграет на турнире в Челябинске из-за проблем с визами
Кубок Губернатора Челябинской области пройдет без участия пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлуня» из-за проблем с визами.
Обновлено в 07:47
Здоровье
Из-за скачков давления москвичам советуют избегать стрессов и вождения
Как сообщил агентству «Москва» главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, колебания атмосферного давления могут спровоцировать у большинства горожан слабость и проблемы со сном.
Обновлено в 06:45
Технологии
Сеть 5G заработала на Тверской улице в Москве
«Пилотная зона 5G запущена в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA (Non-standalone), который позволяет развернуть 5G в сетях LTE и упрощает внедрение новейшего стандарта на начальном этапе», — сообщает пресс-служба Tele2.
Обновлено в 08:27
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Политика
Обвинивший имама Шамиля в геноциде Кадыров считал его кумиром
Пользователи интернета нашли интервью главы Чечни Рамзана Кадырова, в котором чеченский политик называет лидера горцев в Кавказской войне XIX века имама Шамиля своим кумиром.
Обновлено в 07:43
Экономика
Мутко утвердил план введения эталонного регулирования тарифов ЖКХ
Вице-премьер России Виталий Мутко утвердил дорожную карту перехода регулирования тарифов на водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение на метод сравнения аналогов с использованием эталонных значений, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 06:39
Общество
В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.
Обновлено в 07:55
Происшествия
СК заморозил счета ФБК, фигурирующие в деле об отмывании средств
Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в рамках возбужденного на днях уголовного дела по фактам финансовых операций со средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.
Обновлено в 07:54
Политика
Зеленский пообещал ежегодный рост экономики Украины
Зеленский пообещал ежегодный рост экономики Украины на 5—7%, а также заявил о необходимости инвестиций иностранных компаний в экономику страны.
Обновлено в 07:02
Наука
Сибирские учёные вычислили самую «вкусную» группу крови для комаров
Исследования подтверждают теорию о том, что обладатели I группы крови являются самыми "вкусными" для кровососущих: насекомые садились на кожу людей с кровью типа О(I) почти в два раза чаще, чем на кожу людей с типом А(II).
Обновлено в 07:25
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено вчера в 08:21
Футбол
«Арсенал» договорился с «Челси» по трансферу Давида Луиса
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Виктория Боня отказалась от филлеров, приведших к асимметрии лица
39-летняя экс-участница скандального проекта "Дом-2" раньше прибегала исключительно к "инъекциям красоты", чтобы соответствовать идеалам красоты, но сейчас признается, что процедуры сыграли с ней злую шутку.
Обновлено в 04:35