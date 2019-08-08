Во втором квартале 2019 года самый значительный рост лимитов зафиксирован в Москве (93,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (72,5 тыс. руб.), Московской области (70,9 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (69,6 тыс. руб.) и Приморском крае (65,0 тыс. руб.).

с чего всё началось

«Во втором квартале 2019 года средний размер лимита по кредитным картам составил 54,5 тыс. рублей, увеличившись на 12,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 года», — сообщили РИА Новости в НБКИ. Отмечается, что информация представлена на основе данных четырех тысяч кредиторов.

Жители России во втором квартале нарастили лимит по кредитным картам

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