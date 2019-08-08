Экономика
Жители России во втором квартале нарастили лимит по кредитным картамREGNUM вчера в 00:47
«Во втором квартале 2019 года средний размер лимита по кредитным картам составил 54,5 тыс. рублей, увеличившись на 12,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 года», — сообщили РИА Новости в НБКИ. Отмечается, что информация представлена на основе данных четырех тысяч кредиторов.
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Во втором квартале 2019 года самый значительный рост лимитов зафиксирован в Москве (93,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (72,5 тыс. руб.), Московской области (70,9 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (69,6 тыс. руб.) и Приморском крае (65,0 тыс. руб.).Rambler News Serviceвчера в 04:22
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Саратовская область попала в топ-30 регионов с самыми большими суммами на кредитках жителей
Версия-Саратоввчера в 04:56
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Обновлено вчера в 21:11
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Обновлено вчера в 15:17
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«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Основные проблемы, которые коснулись большинства региональных операторов, — низкая собираемость платежей за вывоз мусора, пересмотр тарифов на услуги операторов и изменения схем их работы уже после подписания соглашений, выяснили в НАКДИ.
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Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»
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Обновлено в 01:30
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Обновлено 07 августа в 23:43
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Сотни писателей, журналистов и деятелей искусства требуют прекратить дело о «массовых беспорядках»
Сотни писателей, журналистов и деятелей искусства требуют прекратить уголовное дело о так называемых «массовых беспорядках» на акции за честные выборы в Москве.
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Ученые назвали самую «любимую» группу крови комаров
Ученые Сибирского государственного медицинского университета назвали самую «вкусную» группу человеческой крови для комаров.
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По информации собеседников «Медузы», продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «слитые» базы, но в ГлавНИВЦ заявили, что не используют незаконно полученные персональные данные, в управделами президента наличие у ГлавНИВЦ доступа к ним также отрицают.
Обновлено вчера в 15:47
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83-летний Ален Делон восстанавливается после инсульта в Швейцарии
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Гидрометцентр сообщил, когда нормализуется погода в Москве
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал,что летняя погода вернется в Москву вечером пятницы, 9 августа, передает ТАСС.
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