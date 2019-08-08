Экономика

Жители России во втором квартале нарастили лимит по кредитным картамREGNUM вчера в 00:47

«Во втором квартале 2019 года средний размер лимита по кредитным картам составил 54,5 тыс. рублей, увеличившись на 12,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 года», — сообщили РИА Новости в НБКИ. Отмечается, что информация представлена на основе данных четырех тысяч кредиторов.
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с чего всё началось

Аналитики оценили рост среднего лимита по кредиткам во II квартале

Во втором квартале 2019 года самый значительный рост лимитов зафиксирован в Москве (93,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (72,5 тыс. руб.), Московской области (70,9 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (69,6 тыс. руб.) и Приморском крае (65,0 тыс. руб.).
Rambler News Serviceвчера в 04:22

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Аналитики оценили рост среднего лимита по кредиткам во II квартале

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Заемщикам подрезали лимиты

Коммерсантъвчера в 18:31

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Версия-Саратоввчера в 04:56

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РЕН ТВ03:06

Жители России во втором квартале нарастили лимит по кредитным картам

REGNUMвчера в 00:47

Россияне во II квартале нарастили лимит по кредиткам на 12,3%

ПРАЙМ07 августа в 20:15
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Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство

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Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную

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Ученые Сибирского государственного медицинского университета назвали самую «вкусную» группу человеческой крови для комаров.
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