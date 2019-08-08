Экономика
Жители России во втором квартале нарастили лимит по кредитным картамREGNUM 00:47
«Во втором квартале 2019 года средний размер лимита по кредитным картам составил 54,5 тыс. рублей, увеличившись на 12,3% по сравнению со вторым кварталом 2018 года», — сообщили РИА Новости в НБКИ. Отмечается, что информация представлена на основе данных четырех тысяч кредиторов.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:31, Вашингтон
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