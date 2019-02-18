Жители России увидят суперлуние 19 февраляИзвестия 04:58

с чего всё началось

Жители России смогут наблюдать суперлуние во вторник, 19 февраля. В этот день Луна подойдет на минимальное расстояние к Земле, рассказали в Московском планетарии.

Происшествия В Петербурге эвакуировали все рестораны KFC и McDonald’s Посетители и сотрудники всех ресторанов быстрого питания KFC в Петербурге эвакуированы из-за анонимного сообщения о минировании.

Общество Медведев утвердил систему присвоения гостиницам звезд Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил положение о классификации гостиниц, согласно которому российские отели должны получать звезды в обязательном порядке.

Происшествия Суд в Иркутске вынес приговор ВИЧ-диссидентке после смерти дочери Ленинский районный суд Иркутска приговорил больную ВИЧ женщину к году исправительных работ после смерти ее дочери из-за вируса.

Политика Запуск серийного производства МС-21 перенесли из-за санкций Запуск серийного производства первых самолетов МС-21 перенесли на конец 2020 года, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Происшествия Суд снял арест со 142 тысяч рублей и машины Сергея Удальцова Мосгорсуд отменил арест 142 тысяч руб. и автомобиля Opel, которые принадлежат координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Происшествия В Сочи завели дело против насмерть сбившего девочку полицейского Следователи возбудили дело в отношении сотрудника патрульно-постовой службы линейного отдела полиции на станции Адлер, задавившего 10-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.

Происшествия В Ярославле по делу о пытках задержан бывший начальник местной колонии Сотрудники Следственного комитета задержали в Ярославле бывшего начальника местной исправительной колонии №1 (ИК-1) Дмитрия Николаева по делу о пытках заключенных, сообщает фонд "Общественный вердикт".

Политика В ЕС договорились об антироссийских санкциях Страны Евросоюза договорились ввести новые индивидуальные санкции против России.

Общество Аршавин забрал у жены общий автомобиль, оставив только детское кресло Андрей Аршавин в сопровождении охраны отобрал дорогую иномарку у своей супруги Алисы, оставив ей только детское автокресло.

Политика Бизнес-омбудсмен назвал незаконным арест основателя Baring Vostok Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал дело Baring Vostok "чистейшей воды" корпоративным спором.

Происшествия Обвиняемый в краже картины Куинджи оказался инвалидом 27 января Денис Чуприков вошел в зал Третьяковской галереи, снял со стены картину Куинджи и беспрепятственно покинул здание.

Спорт Объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы Стал известен состав женской и мужской сборных России по биатлону на чемпионат Европы, который пройдет в Белоруссии.

Происшествия Часть жилого дома обрушилась на Урале В Первоуральске произошло частичное обрушение стены и потолочного перекрытия между этажами в двухэтажном жилом доме, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей МЧС.

Футбол «Зенит» намерен подписать контракт с полузащитником «Ромы», пишут СМИ Санкт-петербургский "Зенит" заинтересован в трансфере аргентинского футболиста Хавьера Пасторе, который выступает за итальянскую "Рому", сообщает Calciomercatoweb.

Общество Связанный с Ролдугиным фонд получил лицензию на продажу алкоголя Образовательный фонд для одаренных детей «Талант и успех» 14 февраля получил лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, следует из данных базы СПАРК.

Происшествия В центре Донецка произошла серия взрывов В центре Донецка, недалеко от государственных учреждений самопровозглашённой Донецкой народной республики и отеля, где живут члены миссии ОБСЕ, произошло три взрыва.

Политика Кремль озвучил место оглашения послания Путина Федеральному собранию Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию пройдет в Гостином дворе, сообщает пресс-служба главы государства.

Политика Захарова назвала провокацией доставку США гумпомощи в Венесуэлу Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает провокацией намерения США доставить 23 февраля гуманитарные грузы Венесуэле, передает РИА "Новости".

Авто Арабский Фонд Tawazun получит 36% в российском производителе Aurus Фонд Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов, который занимается инвестициями в военные разработки, производством дронов и аппаратов для работ в труднодоступных местах, получит более трети акций компании ООО «Aurus» - производителя российских люксовых автомобилей.

Политика Глава СБУ обвинил ФСБ в поджогах храмов на Украине Поджоги храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП, входит в РПЦ) организовывает ФСБ.