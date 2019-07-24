с чего всё началось

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Происшествия В Подмосковье задержана банда Олега Черного Как сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, возглавлял ячейку известный в уголовных кругах 49-летний гражданин по прозвищу Олег Черный.

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