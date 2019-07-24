Экономика

Жители России стали экономить на стиральном порошкеSmolnarod.ru вчера в 08:44

Согласно исследованию компании Nielsen, жители нашей стране стали реже покупать стиральный порошок и прочую бытовую химию. Так, за год (с июня 2018 года) продажи стиральных порошков снизились на 6 процентов.
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с чего всё началось
По словам генерального менеджера российского офиса Henkel (бренды Persil, Losk, «Ласка», Bref) Томаша Дуффека, российский рынок бытовой химии снижается начиная с третьего квартала 2016 года, пишет РБК
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Известиявчера в 04:17

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Эксперт оценил падение спроса на бытовую химию в России

RT на русскомвчера в 10:19

Россияне стали экономить на стиральном порошке

Известиявчера в 04:17

Россияне начали экономить на стиральном порошке

Газета.Ruвчера в 07:37

Россияне стали экономить на стиральном порошке

РЕН ТВвчера в 06:15

Россияне стали меньше тратить на стиральный порошок

РИА Новостивчера в 06:10

Россияне разочаровались в стиральном порошке

Lenta.ruвчера в 05:05

Россияне стали экономить на стиральном порошке

ТАССвчера в 07:29
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Общество

ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу

В сообщении ВЦИОМ говорится, что желание купить дачу, как правило, продиктовано стремлением выращивать на участке овощи и фрукты - об этом заявили 59% опрошенных.
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Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
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Армия и оружие

На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»

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В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29

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Боксёр Матиас заявил, что опустошён новостью о смерти Дадашева

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Происшествия

Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать

Житель Красноярска подозревается в убийстве жены из ревности, которое ему удавалось скрывать в течение года, а также убийстве матери, которую он расчленил и спрятал в морозильной камере холодильника, сообщили журналистам в СУСК региона.
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«Спартак» почтил память легендарного футболиста Черенкова

Обновлено в 03:58
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Экономика

Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрд

Что войдет в СП Сбербанка и Mail.Ru Mail.Ru Group внесет в него доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси "Ситимобил" (22,69%), а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий и деньги — 7,7 млрд руб. До закрытия сделки Mail.Ru Group обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций "Ситимобил".
Обновлено в 02:04
Армия и оружие

Завершились ходовые испытания российского боевого робота «Маркер»

Завершены ходовые испытания нового российского боевого робота «Маркер» на гусеничном ходу.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика

Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян

Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено вчера в 17:56
Финансы

Рубль поднимается к доллару и евро

По данным на 10.04 мск, курс доллара уменьшился на 8 коп. и составил 63,08 руб. Курс европейской валюты снизился на 13 коп. и достиг показателя в 70,33 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Обновлено вчера в 03:15
Происшествия

В Подмосковье задержана банда Олега Черного

Как сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, возглавлял ячейку известный в уголовных кругах 49-летний гражданин по прозвищу Олег Черный.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Пресс-секретарь Гудкова сообщил об обыске в квартире политика

Пресс-секретарь политика и кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Алексей Обухов сообщил, что у того проходят обыски.
Обновлено вчера в 16:30
Общество

«Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе

Московская полиция признала сервис «Яндекс.Еда» виновным в нарушении правил привлечения иностранных граждан к выполнению трудовых обязанностей, следует из определения Арбитражного суда Москвы.
Обновлено в 03:08
Авто

Китай начал экспортировать в Россию подержанные авто

Как пишет «Экономика сегодня», первая партия авто на общую сумму свыше 2,5 млн долларов вскоре пройдет таможенное оформление для отправки в Камбоджу, Нигерию, Мьянму и Россию.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

Задело за живое: Собчак показала Шнурову ягодицы

Конфликт между музыкантом и телеведущей начался в декабре прошлого года после того, как Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и актера Максима Виторгана.
Обновлено в 03:55
Спорт

Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Футбол

Вермален прибыл в Японию и станет одноклубником Иньесты

Обновлено в 03:05
Политика

В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме

Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено вчера в 23:22
Общество

Названы сроки возвращения «устойчивого» лета в Москву

Устойчивые летние температуры вернутся в Москву к середине следующей недели, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 25 июля.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре

Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.
Обновлено вчера в 15:19
Авто

Показаны первые изображения LADA Vesta в новом кузове

В будущем именно Lada Vesta в кузове хэтчбек может прийти на смену собираемому сейчас в Тольятти хэтчбеку Lada XRay, который представляет собой, по сути, Renault Sandero Stepway.
Обновлено в 01:05
Теннис

Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне из-за проблем с визой

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не примет участия в турнире WTA в Вашингтоне из-за проблем с получением визы США.
Обновлено в 04:00
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Борис Джонсон станет новым премьер-министром Британии

Будучи лидером тори, имеющих большинство в Парламенте, Джонсон автоматически станет премьер-министром королевства.
Обновлено 23 июля в 08:04
Политика

Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
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Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

В Челябинской области выясняют обстоятельства лобового ДТП на загородной трассе, в котором погибли четверо мужчин и одна девушка.
Обновлено в 02:55
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В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»

В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль».
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Происшествия

Глава пермского УФССП задержан за взятки

Обновлено в 02:51
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