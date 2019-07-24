За год с июня 2018-го по май 2019-го количество проданных в торговых сетях упаковок стирального порошка снизилось на 6%, кондиционеров для белья — на 11,8%, а средств для чистки ванной, мытья посуды и прочей «химии» — на 3,8%.

с чего всё началось

Продажи бытовой химии в России продолжили снижаться. Так, с июня 2018 года по май 2019 года россияне купили на 6 процентов меньше упаковок стирального порошка, на 11,8 процента меньше кондиционеров для белья и на 3,8 процента меньше средств для чистки ванной, мытья посуды и другой бытовой химии.

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