Экономика
Жители России стали чаще покупать еду в кредитU24.ru вчера в 09:13
По мнению старшего научного сотрудника Института социального анализа РАНХиГС Дмитрия Логинова, жители России приобретают продукты в кредит из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки).
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с чего всё началось
Продукты питания покупают в рассрочку по двум причинам, считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов, — либо из-за нехватки денег на еду, либо из-за финансовой выгоды, потому что некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбэк или скидки.РБКвчера в 01:05
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