Траты россиян на отдых внутри страны за год увеличились на 10–15% по сравнению с предыдущими показателями. Об этом «Известиям» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

с чего всё началось

Вице-президент Российского союза туристической индустрии Юрий Барзыкин рассказал, что с 2018 года затраты россиян на отдых внутри страны выросли в диапазоне от 10 до 15 процентов.

Жители России стали больше тратить на отдых внутри страны

Политика В Минфине США назвали дату вступления в силу новых санкций против РФ Новый пакет санкций Соединенных Штатов против России вступит в силу 26 августа, говорится в директиве министерства финансов США.

Здоровье Загадочная болезнь парализовала подростка и поставила врачей в тупик Гомеопат с Кипра нашел у него болезнь Лайма и прописал пищевые добавки, стоящие 1200 фунтов стерлингов в месяц (более 90 тысяч рублей).

Политика Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).

Общество В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.

Экономика Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.

Политика Зеленский в Стамбуле встретится с Эрдоганом и Варфоломеем «В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры с главой государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин», — говорится в сообщении.

Происшествия Число жертв теракта в Каире возросло до 19 До 19 человек выросло число погибших у Института рака в Каире. Здесь ехавший по встречной полосе автомобиль столкнулся еще с тремя.

Общество Более 60% россиян ездят летом на дачу, показал опрос Большинство россиян (62%) выезжают на дачу в летний сезон, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Политика Рябков назвал США могильщиками ДРСМД США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Финансы Юань опустился до минимума за 11 лет Курс китайского юаня достиг минимума по отношению к американскому доллару за последние 11 лет, свидетельствуют данные биржи.

Происшествия СК попросил арестовать еще трех фигурантов дела о беспорядках в Москве Следственный комитет попросил Пресненский суд арестовать еще трех предполагаемых участников массовых беспорядков 27 июля в центре Москвы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Происшествия В Севастополе утонули две чемпионки по кикбоксингу Две спортсменки 33 и 27 лет утонули во время шторма в Севастополе.

Шоу-бизнес Фото Насти Каменских в купальнике спровоцировало слухи о беременности Фото Насти Каменских в купальнике спровоцировало слухи о беременности Настю Каменских вновь подозревают в беременности.

Происшествия В Ярославле 10-летняя девочка сломала позвоночник на детской площадке Несчастный случай произошел 4 августа на детской площадке возле многоквартирных домов на Ленинградском проспекте.

Происшествия Жуткое ДТП на Малышева прокомментировала полиция По факту гибели людей в аварии в центре Екатеринбурга началась проверка, материалы для уголовного дела пока собирают следователи / В полиции Екатеринбурга началась проверка по факту аварии, произошедшей утром 4 августа в центре города.

Авто Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России Китайцы проводят переговоры с приморчанами, так как у последних есть большой опыт поставки поддержанных авто в Россию, также в регионе временно приостановлена обязанность устанавливать на подержанные иномарки «ЭРУ-ГЛОНАСС».

Политика Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир на Донбасс законами Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир на Донбассе.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес отметила свой юбилей концертом в Москве Дженнифер Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС.