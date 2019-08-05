Траты россиян на отдых внутри страны за год увеличились на 10–15% по сравнению с предыдущими показателями. Об этом «Известиям» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

с чего всё началось

Вице-президент Российского союза туристической индустрии Юрий Барзыкин рассказал, что с 2018 года затраты россиян на отдых внутри страны выросли в диапазоне от 10 до 15 процентов.

Жители России стали больше тратить на отдых внутри страны

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