Экономика
Жители России смогут снимать наличные деньги на кассах магазиновКубань 24 вчера в 00:10
Войлуков уточнил, что для использования сервиса нужно будет совершить покупку. Магазины будут получать комиссию от банка. Услугу выдачи наличных на кассе уже запустили в Сбербанке, банке «Русский стандарт» и Россельхозбанке.
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с чего всё началось
Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.Известия14 июля в 17:02
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