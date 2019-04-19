Крупнейшие российские банки планируют расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

с чего всё началось

Войлуков уточнил, что для использования сервиса нужно будет совершить покупку. Магазины будут получать комиссию от банка. Услугу выдачи наличных на кассе уже запустили в Сбербанке, банке «Русский стандарт» и Россельхозбанке.

Общество Синоптики предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России Во второй половине текущей недели на Центральную Россию обрушится циклон, который принесет сильные грозовые дожди.

Политика Британия не отправит Ассанжа в страну со смертной казнью Заместитель главы МИД Британии Алан Данкан заявил, что страна не выдаст основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа государствам, практикующим смертную казнь.

Финансы Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.

Авто Кроссовер Hyundai Tucson получит новый мотор в России Модификация кроссовера Hyundai Tucson будет оснащена новым мотором для продажи в дилерских центрах России.

Политика В России отреагировали на санкции ЕС против Турции Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.

Происшествия Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Политика Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Армия и оружие В Германии боятся неожиданного удара России Как пишет газета, опираясь на источники, пока Европа занималась вопросами экологии и климата, Россия готовилась к региональным войнам с использованием ядерного оружия.

Происшествия Мошенник на велосипеде украл миллионы рублей из автосалона Мужчина в форме инкассатора забрал 5 миллионов рублей в автосалоне в Ярославле и уехал с места преступления на велосипеде.

Армия и оружие Сирия высказалась по поводу поставки российских С-400 в Турцию Сирийский посол в России Рияд Хаддад рассказал, что Сирия не видит причин для беспокойства в связи с поставками российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.

Происшествия Суд в Мексике признал россиянина Макеева виновным в убийстве Суд мексиканского штата Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве.

Армия и оружие Пакистан открыл своё воздушное пространство для гражданской авиации Пакистан открыл своё воздушное пространство для всех типов гражданских авиаперевозок, об этом сообщает ANI со ссылкой на Управление гражданской авиации Пакистана.

Армия и оружие Stratfor назвала слабые стороны C-400 Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.

Энергетика «Ъ» рассказал о «грязной» нефти на НПЗ в РФ до инцидента с «Дружбой» По данным "Ъ", 4-12 апреля Волгоградский НПЗ "ЛУКОЙЛа" получал нефть с концентрацией хлоридов до 27 долей на миллион при норме в 10.

Наука Ученые выяснили, какая группа крови неуязвима перед раком Выяснилось, что у обладателей II группы крови риск возникновения рака желудка намного выше, чем у обладателей других групп крови.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Происшествия Тройное убийство совершено в Липецкой области По предварительным данным, убийство было совершено днём 14 июля сожителем хозяйки квартиры.

Армия и оружие Американские военные пообещали защитить Зону 51 от штурма ВВС США обязуются защитить военную базу Зона 51 в Неваде от штурма желающих увидеть инопланетян.

Происшествия Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров "Только за три месяца текущего года наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 5,3 млрд рублей", - сообщил Бастрыкин.

Происшествия Дело экс-министра финансов Подмосковья передано в суд Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.