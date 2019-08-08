Экономика
Жители России смогут оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазиновDP.RU 01:29
Жители удаленных и малонаселенных пунктов России смогут оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазинов. Об этом в четверг, 8 августа, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сбербанка. Оплата коммунальных услуг станет возможной в связи с расширением проекта по повышению доступности финансовых услуг.
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с чего всё началось
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Жители удаленных и малонаселенных пунктов России с этого года смогут оплачивать коммунальные услуги на кассах магазинов по картам Сбербанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.РИА Новостивчера в 20:48
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Россияне смогут оплачивать коммуналку картами Сбербанка на кассах магазинов
Радио Sputnikвчера в 20:00
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:53, Вашингтон
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