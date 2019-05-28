Экономика
Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опросREGNUM 01:59
Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир». Отмечается, что сбережения имеют всего 46% респондентов, что ниже аналогичных показателей двух предыдущих лет (48% и 57%).
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Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:59
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