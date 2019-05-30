Экономика
Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опросREGNUM 01:59
Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир». Отмечается, что сбережения имеют всего 46% респондентов, что ниже аналогичных показателей двух предыдущих лет (48% и 57%).
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с чего всё началось
Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:59
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Происшествия
В саратовской школе рассказали о нападении подростка на класс
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, как классная руководительница отреагировала на нападение подростка на класс в Вольске.
Обновлено в 08:53
Политика
Впервые канцлером Австрии стала женщина
Председатель конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн назначена временным канцлером республики для формирования переходного правительства до проведения досрочных выборов в Национальный совет (нижнюю палату парламента).
Обновлено в 09:23
Общество
Росрыболовство начало расследование из-за обмеления Волги
Как сообщает Средневолжское территориальное управление Росрыболовства, в последнее время жители Самарской, Ульяновской областей и республики Татарстана обеспокоены «катастрофическим маловодьем в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах».
Обновлено в 08:22
Политика
В Кремле обеспокоены сообщениями о снижении доходов россиян
Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян.
Обновлено в 05:46
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
Обновлено в 09:21
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Политика
Рада отказалась согласовать отставку премьера Гройсмана
Если бы Рада проголосовала за отставку Гройсмана, то до момента формирования коалиции после выборов в парламент правительство работало бы как исполняющее обязанности.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Екатеринбурге присяжные оправдали обвиняемого в убийстве бизнесмена
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Зеленский устроил перепалку с журналисткой канала Порошенко
На встрече с шахтёрами и близкими погибших при обвале в шахте во Львовской области президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с журналисткой телеканала «Прямой», являющегося рупором экс-президента страны Порошенко.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео
В Сети появилось видео аварии с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром
Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Политика
В Великобританию без обратного билета: Порошенко планирует побег
Источник сообщил, что политик может покинуть страну из-за готовящегося обыска Бывший президент Украины Петр Порошенко якобы собирается сбежать в Великобританию.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД
Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Экономика
Bloomberg: китайские власти приостановили закупку сои у США
Китай решил приостановить закупку новых партий соевых бобов у США на фоне торговых противоречий между двумя странами.
Обновлено в 06:46
Политика
Рада обратилась к ООН из-за «дискриминации» народов РФ
По данным агентства, украинский парламент призвал ООН обратить внимание на "дискриминацию" коренных народов в России.
Обновлено в 08:23
Культура
Александр Друзь извинился за конфликт с Бером
На заседании правления международной ассоциации было принято решение, что конфликт между Друзем и Ильей Бером "не имеет отношение к деятельности ассоциации".
Обновлено в 08:53
Происшествия
Тепловоз пассажирского поезда загорелся в Амурской области
На станции Горелый в Сковородинском районе Приамурья загорелась секция тепловоза пассажирского поезда.
Обновлено в 06:04
Общество
Фонд святой Екатерины представил обновленный проект храма у Драмтеатра
Фонд святой Екатерины представил обновленный проект храма, который планируется построить в сквере у Драмтеатра.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
Обновлено в 06:45
Происшествия
Двух сотрудников СК задержали по подозрению во взятке в Москве
Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) Следственного комитета задержан по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 08:51
Футбол
Дзюба рассказал о своей реакции на предложение из Китая
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой вошел в Книгу рекордов России
Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России благодаря своему шпагату, о чем сама рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram.
Обновлено в 03:48
Финансы
Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%
"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Происшествия
При сдаче ЕГЭ в Чувашии скончалась школьница
В столице Чувашии сегодня, 29 мая, при сдаче Единого государственного экзамена по математике скончалась 18-летняя выпускница.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Общество
Принц Гарри присоединился к Елизавете II на садовой вечеринке: фото
Королева приветствовала гламурных гостей и членов команд Кубка мира по крикету на своей ежегодной вечеринке в Королевском саду в Букингемском дворце.
Обновлено вчера в 13:32
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян.
Обновлено в 05:04