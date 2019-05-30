Экономика

Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опросREGNUM 01:59

Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир». Отмечается, что сбережения имеют всего 46% респондентов, что ниже аналогичных показателей двух предыдущих лет (48% и 57%).
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с чего всё началось

Россияне рассказали, где и в какой валюте хранят сбережения

Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:59

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Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос

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У россиян заканчиваются сбережения

Саминвестор05:42

Опрос: большинство россиян предпочитает хранить сбережения в долларах

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Доллар, евро или рубль? Большинство жителей России доверились только одной валюте - опрос

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Жители России рассказали, в какой валюте хранят сбережения

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Самый твёрдый: россияне сказали, зачем используют доллар

Deita.ru28 мая в 05:15
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Авто

Седан Nissan GT-R прошел тест-драйв в России

Обновлено в 03:29
Общество

Рособрнадзор призвал не пускать детей на ЕГЭ в случае недомогания

Рособрнадзор призвал родителей внимательно относиться к состоянию здоровья детей и не пускать их сдавать ЕГЭ в случае плохого самочувствия, чтобы не допускать рисков, связанных с излишним волнением при опасных медицинских показаниях.
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IKEA продает гостиные из «Друзей» и «Симпсонов»

IKEA представила рекламную кампанию, в которой построила гостиные, представляющие собой точные копии комнат из "Друзей", "Симпсонов" и "Очень странных дел".
Обновлено в 04:27
Кино

Горбачев планирует посмотреть сериал «Чернобыль»

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев пообещал посмотреть «Чернобыль». В частности, политик оценит свою роль в киноленте.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия

В Будапеште затонуло судно с туристами

В столице Венгрии – Будапеште на реке Дунай опрокинулся и затонул прогулочный катер с туристами, пишет Reuters.
Обновлено в 02:20
Общество

Автоконцерны пожаловались в ФСБ на суды Краснодара

Обновлено 28 мая в 09:29
Политика

Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

Верховная рада Украины не поддержала отставку Владимира Гройсмана с поста премьер-министра страны.
Обновлено в 06:29
Политика

Песков заявил о трезвом отношении Кремля к статистике доходов россиян

Песков заявил, что Кремль «относится трезво» к информации о доходах российских граждан.
Обновлено в 06:31
Музыка

Эксперты определили лучшую песню в истории человечества

Обновлено в 06:14
Общество

ВЦИОМ: число выпивающих россиян увеличилось до 67%

Около 67% участников опроса время от времени выпивают, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 03:59
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Происшествия

12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-Балкарии

Обновлено в 06:26
Общество

В Италии умерла собака, прожившая 10 лет у могилы своего хозяина

В Италии умерла собака по кличке Николетта, которая более 10 лет провела у могилы хозяина на кладбище города Панца (остров Искья).
Обновлено вчера в 06:42
Игры

Хидео Кодзима показал новый трейлер Death Stranding

Обновлено в 03:39
Политика

Алексей Леонов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Обновлено в 06:11
Футбол

Агент Роналду займется будущим Дзюбы

Португальский агент Жорже Мендеш попытается организовать трансфер российского форварда «Зенита» Артема Дзюбы в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Названы возможные причины крушения Ми-8 на Украине

Начальник управления украинской военной прокуратуры Западного региона Юрий Табака назвал основные версии авиакатастрофы с Ми-8 в Ровенской области.
Обновлено в 06:56
Политика

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предрек стране дефолт

Бывший украинский министр Виктор Суслов в телеэфире заявил, что в стране грозит экономическая катастрофа.
Обновлено в 03:05
Политика

Япония возмутилась российскими войсками на Курилах

Токио не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 04:47
Здоровье

Диетологи назвали пять продуктов на завтрак, продлевающих жизнь

Обновлено в 06:51
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Театры

Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной

Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
Обновлено вчера в 04:54
Политика

Песков не знает о консультациях с Кремлем о правоприменении статьи об оскорблении власти

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову не известно, проводятся ли какие-то консультации с Кремлем о том, как интерпретировать действия, которые квалифицируются по статье об оскорблении власти.
Обновлено в 06:19
Авто

Серийный аналог Hyundai Creta от Kia получил имя Seltos

Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ

Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.
Обновлено в 06:46
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено 28 мая в 18:15
Авто

Ferrari представила 1000-сильный гибрид SF90 Stradale

Новинка же получила 4-литровый бензиновый турбомотор на 769 л.с. и три электродвигателя с суммарной мощностью 217 сил, в результате общая отдача гибридной силовой установки составляет 986 л.с. и 800 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 13:36
Футбол

«Интер» объявил об уходе Спаллетти

Обновлено в 04:56
Транспорт

Московское метро решили оставить в Москве

Вместо продления линий московского метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД).
Обновлено в 05:14
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