Экономика
Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опросREGNUM 01:59
Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир». Отмечается, что сбережения имеют всего 46% респондентов, что ниже аналогичных показателей двух предыдущих лет (48% и 57%).
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с чего всё началось
Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:59
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Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Общество
В России сократилось число непьющих людей
В России сократилось число людей, решивших отказаться от употребления алкоголя.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Напавший на редакцию газеты в Ставрополе помещен в психдиспансер
72-летний мужчина, подозреваемый в нападении на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе, помещен в психиатрический стационар по ходатайству следствия.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет".
Обновлено в 06:45
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Музыка
Песня Yesterday названа лучшей в истории
Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг лучших песен всех времен.
Обновлено в 07:16
Футбол
Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Атлетико»
Клубный автобус английского "Ливерпуля" застрял в туннеле под стадионом "Ванда Метрополитано".
Обновлено в 03:37
Экономика
Власти Китая приостановили закупки сои в США
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, государственные китайские компании, занимающиеся закупками сои, не получают новых заказов на её приобретение в США и не ожидают, что ситуация изменится в ближайшее время из-за торговых противоречий двух стран.
Обновлено в 07:29
Экономика
Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Политика
Зеленский просит Раду уволить глав Минобороны, МИД и СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду представление об увольнении министров иностранных дел и обороны и главы службы безопасности Украины.
Обновлено в 08:30
Футбол
Переходом Дзюбы в английский клуб займется агент Роналду
По данным источника, Мендеш получит комиссионные только в том случае, если трансфер 30-летнего россиянина в английский клуб состоится.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Башкирии разыскивается кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
36-летняя Луиза Хайруллина вынесла 23 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате и скрылась.
Обновлено 28 мая в 18:09
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Политика
Совфед поддержит законопроект о приостановлении действия ДРСМД
Члены Совета Федерации поддержат внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:26
Авто
Jaguar назвал цены на обновленный Jaguar XE для России
Российские дилеры Jaguar начали прием заказов на обновленный седан XE.
Обновлено в 04:14
Общество
Собянин анонсировал создание масштабной системы распознавания лиц
«В этом году, буквально в скором времени, объявим конкурс на создание масштабной системы видеораспознавания вместе с министерством внутренних дел, которая охватит более 200 тыс. видеокамер в Москве», — сообщил Собянин.
Обновлено в 08:39
Технологии
Студенты новосибирского вуза создали «умные ценники»
Новосибирский магазин «Фасоль» первым взял на вооружение «умные ценники».
Обновлено в 08:37
Футбол
Сергей Семак: «Что касается разговора про чемпионов по игре, то мы все показали в Краснодаре»
Поход на радио действительно стал апогеем: 2 часа беготни и переключений с одного формата на другой, с серьезного на шуточный, плюс Детское радио подразумевало отдельную интонацию.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Пожарные в «Зимней вишне» отказались от помощи клоуна
Обновлено в 06:31
Политика
Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия Путину
В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа, которое показало падение рейтинга доверия россиян президенту Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:08
Гаджеты
Meizu представила смартфон Meizu 16XS с тройной камерой на 48 Мп
Устройство оснащено тройной основной камерой на 48, 8 и 5 Мп, подэкранным сканером отпечатков пальцев и батареей объёмом 4000 мАч.
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром
Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО
Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".
Обновлено в 05:40
Общество
Показываем, как будет выглядеть набережная за миллиард, которую сделают, если в сквере построят храм
Сегодня Фонд святой Екатерины показал, как будет выглядеть набережная до Макаровского моста, на которую готовы потратить миллиард рублей.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Женщина скончалась от мышиной лихорадки в Саратове
В Саратове женщина умерла от геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
Обновлено в 08:27
Происшествия
«Люди падали и по ним бежали»: со дня страшной трагедии в Белоруссии прошло 20 лет
В Белоруссии вспоминают трагедию, которая произошла 20 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39