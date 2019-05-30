Экономика

Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опросREGNUM 01:59

Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир». Отмечается, что сбережения имеют всего 46% респондентов, что ниже аналогичных показателей двух предыдущих лет (48% и 57%).
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Россияне рассказали, где и в какой валюте хранят сбережения

Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:59

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От зарплаты до зарплаты

Российская газета13:38

Дедолларизация спугнула инвесторов с валютного рынка РФ – экономист

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Сбережения имеют 46% россиян и чаще хранят их в рублях

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Доллар, евро или рубль? Большинство жителей России доверились только одной валюте - опрос

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Жители России рассказали, в какой валюте хранят сбережения

Реальное времявчера в 23:27

Стало известно, где и в какой валюте хранят сбережения жители России

ФАН00:13
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 14:04, Ашберн
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Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
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Жена Овечкина пожаловалась на выдуманное журналом Story интервью

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина возмутилась интервью, которое она увидела в журнале Story.
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Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
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Происшествия

В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка

Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
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Происшествия

Двух сотрудников СК задержали по подозрению во взятке в Москве

Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) Следственного комитета задержан по подозрению в получении взятки.
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Ранее CNews писал, что сотрудники Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления пожаловались президенту России Владимиру Путину на задержки зарплаты и попросили не допустить банкротства института.
Обновлено в 13:09
Футбол

«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в стыковом матче за место в РПЛ

Ранее сообщалось, что «Уфа» обыграла «Томь» в первом стыковом матче за место в РПЛ.
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Космос

Ракета «Протон-М» со спутником «Ямал-601» стартовала с Байконура

Ракета-носитель "Протон-М", которая вместе с разгонным блоком "Бриз-М" должна вывести на орбиту спутник связи "Ямал-601", стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено в 13:43
Спорт

Российская призерка Олимпиады рассказала о жизни на таблетках

Призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Грузовик врезался в автомобиль ДПС на Ставрополье

Водителем грузовика оказался житель Ростовской области, который около пяти часов непрерывно вел автомобиль, признаков опьянения у него полицейские не нашли.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Авто

Названы российские цены на обновленный Infiniti QX60

Продажи модернизированного Infiniti QX60 стартуют в июне.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

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Политика

В администрации Зеленского не исключили его разговора с Путиным

Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключает, что Владимир Зеленский может провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
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Здоровье

Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян

В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
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Политика

«Роскосмос» раскритиковал запрет США на использование российских ракет

"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
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Фильм «Новые мутанты» с Мэйси Уильямс отправят на пересъёмки

Обновлено в 06:16
Финансы

В ЦБ назвали основные риски для российской экономики

В число основных рисков для финансовой стабильности России входят замедление мирового роста и высокая долговая нагрузка россиян на фоне падения доходов.
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В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье

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Политика

В МИД Украины призвали отказаться от термина «миротворцы»

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица предложил отказаться от использования в официальных украинских документах термина «миротворцы ООН».
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Роспотребнадзор предупреждает об опасности купания в фонтанах

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В России более 4 тысяч храмов находятся в аварийном состоянии – РПЦ

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал о том, что в России в аварийном или руинированном состоянии находятся более 4 тысяч храмов.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочери Сергея Лазарева

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Шоу-бизнес

Актер Иван Краско заявил, что не собирается в дом престарелых

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Политика

Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны».
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Армия и оружие

Сирийская армия остановила свое наступление на северо-западе Хамы

Согласно источникам издания, сирийская армия пока не получила никаких приказов о наступлении ни от Кафр-Набудеха, ни от Калаат аль-Мадика на северо-западе провинции Хама.
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«Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей

Устройство представляет собой камеру размером со смартфон, которая устанавливается в автомобиле напротив водителя и анализирует уровень его внимания на дороге с помощью технологий компьютерного зрения.
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Как работают Яндекс.Новости?
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