Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опросREGNUM 01:59

Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир». Отмечается, что сбережения имеют всего 46% респондентов, что ниже аналогичных показателей двух предыдущих лет (48% и 57%).

Шоу-бизнес Жена Овечкина пожаловалась на выдуманное журналом Story интервью Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина возмутилась интервью, которое она увидела в журнале Story.

Общество Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».

Транспорт Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.

Происшествия В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.

Происшествия Двух сотрудников СК задержали по подозрению во взятке в Москве Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) Следственного комитета задержан по подозрению в получении взятки.

Экономика «Ростех» ответил на сообщения о жалобе Путину от сотрудников НИИ Ранее CNews писал, что сотрудники Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления пожаловались президенту России Владимиру Путину на задержки зарплаты и попросили не допустить банкротства института.

Космос Ракета «Протон-М» со спутником «Ямал-601» стартовала с Байконура Ракета-носитель "Протон-М", которая вместе с разгонным блоком "Бриз-М" должна вывести на орбиту спутник связи "Ямал-601", стартовала с космодрома Байконур.

Спорт Российская призерка Олимпиады рассказала о жизни на таблетках Призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием.

Происшествия Грузовик врезался в автомобиль ДПС на Ставрополье Водителем грузовика оказался житель Ростовской области, который около пяти часов непрерывно вел автомобиль, признаков опьянения у него полицейские не нашли.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В администрации Зеленского не исключили его разговора с Путиным Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключает, что Владимир Зеленский может провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Здоровье Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.

Политика «Роскосмос» раскритиковал запрет США на использование российских ракет "Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.

Финансы В ЦБ назвали основные риски для российской экономики В число основных рисков для финансовой стабильности России входят замедление мирового роста и высокая долговая нагрузка россиян на фоне падения доходов.

Шоу-бизнес В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги.

Политика В МИД Украины призвали отказаться от термина «миротворцы» Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица предложил отказаться от использования в официальных украинских документах термина «миротворцы ООН».

Религия В России более 4 тысяч храмов находятся в аварийном состоянии – РПЦ Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал о том, что в России в аварийном или руинированном состоянии находятся более 4 тысяч храмов.

Политика Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны» Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны».

Армия и оружие Сирийская армия остановила свое наступление на северо-западе Хамы Согласно источникам издания, сирийская армия пока не получила никаких приказов о наступлении ни от Кафр-Набудеха, ни от Калаат аль-Мадика на северо-западе провинции Хама.