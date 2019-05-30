Экономика
Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опросREGNUM 01:59
Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир». Отмечается, что сбережения имеют всего 46% респондентов, что ниже аналогичных показателей двух предыдущих лет (48% и 57%).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 14:04, Ашберн
Происшествия
В Москве в фундаментальную библиотеку МГУ попала молния
Обновлено в 11:24
Авто
Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России
Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Жена Овечкина пожаловалась на выдуманное журналом Story интервью
Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина возмутилась интервью, которое она увидела в журнале Story.
Обновлено в 11:36
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Транспорт
Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя
Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка
Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Двух сотрудников СК задержали по подозрению во взятке в Москве
Глава Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте (ММСУТ) Следственного комитета задержан по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 08:51
Экономика
«Ростех» ответил на сообщения о жалобе Путину от сотрудников НИИ
Ранее CNews писал, что сотрудники Центрального научно-исследовательского института экономики, информатики и систем управления пожаловались президенту России Владимиру Путину на задержки зарплаты и попросили не допустить банкротства института.
Обновлено в 13:09
Футбол
«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в стыковом матче за место в РПЛ
Ранее сообщалось, что «Уфа» обыграла «Томь» в первом стыковом матче за место в РПЛ.
Обновлено в 13:56
Космос
Ракета «Протон-М» со спутником «Ямал-601» стартовала с Байконура
Ракета-носитель "Протон-М", которая вместе с разгонным блоком "Бриз-М" должна вывести на орбиту спутник связи "Ямал-601", стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено в 13:43
Спорт
Российская призерка Олимпиады рассказала о жизни на таблетках
Призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Грузовик врезался в автомобиль ДПС на Ставрополье
Водителем грузовика оказался житель Ростовской области, который около пяти часов непрерывно вел автомобиль, признаков опьянения у него полицейские не нашли.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Авто
Названы российские цены на обновленный Infiniti QX60
Продажи модернизированного Infiniti QX60 стартуют в июне.
Обновлено в 06:05
Политика
В администрации Зеленского не исключили его разговора с Путиным
Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко не исключает, что Владимир Зеленский может провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:42
Здоровье
Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян
В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено в 12:47
Политика
«Роскосмос» раскритиковал запрет США на использование российских ракет
"Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российских ракет для запуска космических аппаратов, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
Обновлено в 13:42
Кино
Фильм «Новые мутанты» с Мэйси Уильямс отправят на пересъёмки
Обновлено в 06:16
Финансы
В ЦБ назвали основные риски для российской экономики
В число основных рисков для финансовой стабильности России входят замедление мирового роста и высокая долговая нагрузка россиян на фоне падения доходов.
Обновлено в 13:09
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье
На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги.
Обновлено вчера в 15:07
Политика
В МИД Украины призвали отказаться от термина «миротворцы»
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица предложил отказаться от использования в официальных украинских документах термина «миротворцы ООН».
Обновлено в 13:56
Религия
В России более 4 тысяч храмов находятся в аварийном состоянии – РПЦ
Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал о том, что в России в аварийном или руинированном состоянии находятся более 4 тысяч храмов.
Обновлено в 13:04
Политика
Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны»
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны».
Обновлено в 12:28
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времен
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
Сирийская армия остановила свое наступление на северо-западе Хамы
Согласно источникам издания, сирийская армия пока не получила никаких приказов о наступлении ни от Кафр-Набудеха, ни от Калаат аль-Мадика на северо-западе провинции Хама.
Обновлено в 13:54
Технологии
«Яндекс» показал Путину устройство для анализа усталости водителей
Устройство представляет собой камеру размером со смартфон, которая устанавливается в автомобиле напротив водителя и анализирует уровень его внимания на дороге с помощью технологий компьютерного зрения.
Обновлено в 08:59