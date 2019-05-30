Экономика
Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опросREGNUM 01:59
Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир». Отмечается, что сбережения имеют всего 46% респондентов, что ниже аналогичных показателей двух предыдущих лет (48% и 57%).
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Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:59
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
Происшествия
В Италии мужчина пытался ограбить кафе при помощи леденца на палочке
Сотрудники римской полиции арестовали 32-летнего мужчину, пытавшегося совершить ограбление кафе-мороженого при помощи леденца на палочке.
Обновлено в 10:59
Политика
В Киеве инициировали санкции против России за раскопки в Крыму
Министерство по вопросам неподконтрольных территорий Украины инициировало введение санкций в отношении 28 российских научных и музейных учреждений в связи с «незаконными археологическими раскопками» в Крыму.
Обновлено в 11:36
Технологии
В Китае обнаружили кладбище времен бронзового века
Археологи обнаружили в провинции Юньнань на юге Китая кладбище с могилами, датирующимися периодом раннего бронзового века.
Обновлено в 08:55
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян.
Обновлено в 05:04
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации
В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Меган Маркл запланировала дату поездки с сыном в Америку
Стало известно, что поездка запланирована на самое ближайшее время.
Обновлено в 06:50
Финансы
Россияне начали массово скупать валюту
В обменниках россияне обменяли на 25% больше, купив валюты на $2,5 млрд, а еще $2 млрд сняли с валютных счетов.
Обновлено в 10:40
Транспорт
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик в четверг достигла девяти баллов из 10 возможных.
Обновлено в 11:57
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
Сильный дождь с грозой обрушился на Москву
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" рассказал РИА Новости, что в четверг в Москве во второй половине дня ожидаются ливневые дожди, грозы и порывистый ветер до 15 метров в секунду.
Обновлено в 09:29
Энергетика
Цены на нефть упали после публикации данных о запасах в США
Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б / с) - до 12,3 млн б / с. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - упали на 1,62 млн баррелей.
Обновлено в 11:29
Кино
Популярнее «Игры престолов» стал сериал «Чернобыль»
«Чернобыль» получил от пользователей оценку 9,6 балла из 10. В тройке лидеров сериал «Планета Земля 2» и «Братья по оружию».
Обновлено в 05:35
Игры
GOG.com раздаёт Obduction
Наибольшую скидку магазин установил на приключенческую головоломку от первого лица Obduction.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Полиция Петербурга в ходе облавы задержала более 200 мигрантов
В результате масштабного рейда полиции в районные суды Санкт-Петербурга поступило более 200 дел об административных правонарушениях.
Обновлено в 10:36
Энергетика
В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»
Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсантъ» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» за рубеж, составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
Обновлено в 01:55
Общество
Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО
Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".
Обновлено в 05:40
Политика
Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Политика
Миссия МВФ завершила работу на Украине
Миссия Международного валютного фонда пришла к выводу, что фискальная и монетарная политика Киева соответствует программе МВФ и готова вернуться на Украину и продолжить сотрудничество после проведения выборов в Верховную раду.
Обновлено в 11:41
Политика
Ненецкий депутат заявила, что не любит Россию, но является патриоткой
Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова разъяснила РИА Новости свои слова о нелюбви к России, вызвавшие полемику в соцсетях.
Обновлено в 10:38
Финансы
Нерезиденты в апреле увеличили вложения в ОФЗ на 196 млрд рублей
Нерезиденты в апреле 2019 года увеличили вложения в ОФЗ на 196 млрд рублей, или на 9,6% - до 2,242 трлн рублей с 2,046 млрд рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 09:17
Транспорт
Метро не выйдет за пределы Москвы
Уже в 2019 году завершится строительство пятого главного пути на участке Москва-Пассажирская-Ярославская — Мытищи.
Обновлено в 06:21
Политика
Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны»
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны».
Обновлено в 12:28
Футбол
«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ
Обновлено в 11:50
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.
Обновлено в 09:26
Политика
Тимошенко призвала начать диалог с Россией «с чистого листа»
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступила за смену концепции переговоров Украины и России.
Обновлено в 06:05