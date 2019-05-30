Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опросREGNUM 01:59

Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир». Отмечается, что сбережения имеют всего 46% респондентов, что ниже аналогичных показателей двух предыдущих лет (48% и 57%).

Происшествия В Италии мужчина пытался ограбить кафе при помощи леденца на палочке Сотрудники римской полиции арестовали 32-летнего мужчину, пытавшегося совершить ограбление кафе-мороженого при помощи леденца на палочке.

Политика В Киеве инициировали санкции против России за раскопки в Крыму Министерство по вопросам неподконтрольных территорий Украины инициировало введение санкций в отношении 28 российских научных и музейных учреждений в связи с «незаконными археологическими раскопками» в Крыму.

Технологии В Китае обнаружили кладбище времен бронзового века Археологи обнаружили в провинции Юньнань на юге Китая кладбище с могилами, датирующимися периодом раннего бронзового века.

Спорт Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

Экономика Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян.

Авто Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах» Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.

Шоу-бизнес Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.

Финансы Россияне начали массово скупать валюту В обменниках россияне обменяли на 25% больше, купив валюты на $2,5 млрд, а еще $2 млрд сняли с валютных счетов.

Транспорт Пробки в Москве достигли девяти баллов Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик в четверг достигла девяти баллов из 10 возможных.

Космос Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.

Общество Сильный дождь с грозой обрушился на Москву Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" рассказал РИА Новости, что в четверг в Москве во второй половине дня ожидаются ливневые дожди, грозы и порывистый ветер до 15 метров в секунду.

Энергетика Цены на нефть упали после публикации данных о запасах в США Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б / с) - до 12,3 млн б / с. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - упали на 1,62 млн баррелей.

Кино Популярнее «Игры престолов» стал сериал «Чернобыль» «Чернобыль» получил от пользователей оценку 9,6 балла из 10. В тройке лидеров сериал «Планета Земля 2» и «Братья по оружию».

Игры GOG.com раздаёт Obduction Наибольшую скидку магазин установил на приключенческую головоломку от первого лица Obduction.

Происшествия Полиция Петербурга в ходе облавы задержала более 200 мигрантов В результате масштабного рейда полиции в районные суды Санкт-Петербурга поступило более 200 дел об административных правонарушениях.

Энергетика В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба» Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсантъ» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» за рубеж, составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.

Общество Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".

Политика Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.

Политика Миссия МВФ завершила работу на Украине Миссия Международного валютного фонда пришла к выводу, что фискальная и монетарная политика Киева соответствует программе МВФ и готова вернуться на Украину и продолжить сотрудничество после проведения выборов в Верховную раду.

Политика Ненецкий депутат заявила, что не любит Россию, но является патриоткой Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова разъяснила РИА Новости свои слова о нелюбви к России, вызвавшие полемику в соцсетях.

Финансы Нерезиденты в апреле увеличили вложения в ОФЗ на 196 млрд рублей Нерезиденты в апреле 2019 года увеличили вложения в ОФЗ на 196 млрд рублей, или на 9,6% - до 2,242 трлн рублей с 2,046 млрд рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Транспорт Метро не выйдет за пределы Москвы Уже в 2019 году завершится строительство пятого главного пути на участке Москва-Пассажирская-Ярославская — Мытищи.

Политика Зеленский заявил, что Украина ведёт «две войны» Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны».

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.