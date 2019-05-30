Экономика

Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опросREGNUM 01:59

Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир». Отмечается, что сбережения имеют всего 46% респондентов, что ниже аналогичных показателей двух предыдущих лет (48% и 57%).
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Россияне рассказали, где и в какой валюте хранят сбережения

Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 20:59

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Самый твёрдый: россияне сказали, зачем используют доллар

Deita.ru28 мая в 05:15
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
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Обидчик Друзя назвал его покаяние неискренним

Искренним Бер покаяние не считает.
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Турнир пройдет с 26 июня по 4 июля. Участие в нем примут «Краснодар», ЦСКА, «Спартак» и «Ростов».
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Культура

Роулинг выпустит новые рассказы по «Гарри Поттеру»

Британская писательница Джоан Роулинг выпустит четыре рассказа по вселенной «Гарри Поттера».
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Рада обратилась к ООН из-за «дискриминации» народов РФ

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Политика

ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину

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Обновлено в 08:43
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Финал «Темного Феникса» пересняли из-за плагиата

Обновлено в 05:38
Политика

Канцлером Австрии впервые может стать женщина

Австрийским канцлером впервые может стать женщина, пишет Die Kronen Zeitung.
Обновлено в 08:45
Происшествия

В Петербурге завели дело о гибели серфингиста под «Метеором»

Ненадлежащее исполнение своих обязанностей вменили должностным лицам спортшколы, где занимался юноша.
Обновлено в 09:29
Политика

Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта

По мнению бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, страна движется к катастрофе, связанной с дефолтом.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации

В свою очередь, Бузова спросила у Батрутдинова о его ориентации, поинтересовавшись, можно ли верить слухам о его гомосексуальности.
Обновлено в 08:45
Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом

Обновлено в 08:58
Происшествия

Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео

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Политика

Путин подписал закон о допуске родственников больного в реанимацию

Президент России Владимир Путин 29 мая подписал закон, дающий родственникам больных право посещать их в реанимации.
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Шоу-бизнес

Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых

88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж

Бразильская звезда постоянно работает над имиджем: сначала Антонелли осветлила кончики волос, затем несколько раз делала мелирование, а недавно ей захотелось кардинальных перемен.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Шпагат Анастасии Волочковой вошел в Книгу рекордов России

Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России благодаря своему шпагату, о чем сама рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ

Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.
Обновлено в 06:46
Политика

Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

Парламент Украины отказался принять отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.
Обновлено в 06:29
Футбол

Серхио Рамос решил остаться в «Реале»

Обновлено в 09:50
Авто

В Сети появились первые изображения Skoda Octavia следующего поколения

На днях в Сети появились свежие шпионские снимки ожидаемой новинки - Skoda Octavia.
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия

Госдума ужесточила УК для пьяных водителей

Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров впервые рассказал о скрываемой дочери Сергея Лазарева

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Происшествия

Во Владивостоке в жилом доме сносят мансарду с людьми

Из Фрунзенского районного суда пришло постановление: жилую мансарду снести, поскольку ее признали самостроем.
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Спорт

Медведева опубликовала видео страстного танца с Туктамышевой

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео своего танца с чемпионкой мира и Европы соотечественницей Елизаветой Туктамышевой.
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Происшествия

Эштон Кутчер дал показания по делу об убийстве бывшей девушки

Обновлено в 07:52
Политика

Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Собчак заявила о неприязни дизайнеров к Бузовой

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, что известные дизайнерские бренды не хотят, чтобы певица Ольга Бузова носила их вещи, передает ФАН.
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