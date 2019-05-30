Экономика

Жители России предпочитают хранить сбережения в рубляхМедиаПоток 01:05

Россияне предпочитают хранить деньги в рублях, а также в иностранной валюте и драгметталах. В апреле специалисты холдинга «Ромир» провели исследование и узнали, в чем россияне хранят сбережения. В опросе приняли участие почти 2 тысячи человек в возрасте от 18 лет.
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Россияне рассказали, где и в какой валюте хранят сбережения

Сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Гендиректора «дочки» Ростеха сменят из-за жалоб о задержке зарплаты

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Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.
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Стал известен новый состав правления «Торпедо»

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Судно с туристами затонуло в Будапеште

На реке Дунай в Будапеште затонул прогулочный катер с туристами, об этом пишет Reuters. На борту были граждане Южной Кореи.
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