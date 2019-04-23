Недвижимость
Жители России начали массово избавляться от дачREGNUM 05:44
В России значительно возросло число желающих продать свои дома в садоводческих товариществах. Об этом свидетельствуют подсчёты аналитиков «Авито Недвижимости». Так, в первом квартале 2019 года количество предложений о продаже дач увеличилось на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой
Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Политика
Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2»
Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
Обновлено в 02:57
Спорт
Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг
Двух российских спортсменов в лице Елены Машинистовой и Руслана Халикова обвинили в приёме допинга и подвергли дисквалификациям - в крови легкоатлетов обнаружили запрещённый препарат под названием гидрохлортиазид.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Камера сняла падение мотоциклиста в пропасть
Как позднее сказал сам Эдриан, он не справился с управлением, из-за чего его мотоцикл улетел в 15-метровую пропасть.
Обновлено в 03:46
Энергетика
Forbes представил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти
Крупнейшим покупателем российской нефти в 2018 году, по версии журнала Forbes, стала китайская компания China National United Oil Corporation.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Психолог: Кокорин во время драки был в состоянии аффекта
Обновлено в 08:37
Политика
Гройсман оценил запрет на поставки нефти из России
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал запрет на поставки нефти из России.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете
Обновлено в 08:43
Происшествия
На могиле Евгения Осина поставят видеонаблюдение
Продюсер Осина Андрей Разин заявил, что они с экс-супругой певца подозревают конкретных лиц в поджоге могилы.
Обновлено в 08:53
Авто
«АвтоВАЗ» выходит на рынок Монголии
До конца года «АвтоВАЗ» в сотрудничестве с «Руссо Моторс» планирует начать продажи моделей Lada XRay Cross и 5-дверной Lada 4x4, а также автомобилей семейств Lada Granta и Lada Largus.
Обновлено в 08:50
Спорт
Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры
Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
Обновлено в 07:14
Политика
Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него
Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 06:12
Здоровье
Прием в российские медучилища упростят - Голикова
"Проблема дефицита кадров в медицине сегодня действительно остра: в 2017 году дефицит врачей первичного звена составлял 35 тыс. человек, большая часть из них - узкие специалисты; и из-за этого каждый шестой пациент, которому требовалась помощь врача-специалиста в 2017 году, не смог попасть на прием или отложил лечение на неопределенный срок", - сказал Л.Огуль 20 ноября журналистам.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Технологии
В России запустили в производство устройство для общения силой мысли
Устройство "Нейрочат" для общения с помощью силы мысли, созданное российскими разработчиками, запущено в серийное производство, рассказала генеральный директор и лидер проекта Наталья Галкина.
Обновлено в 07:20
Игры
Стала известна дата выхода в продажу PlayStation 4 Super Slim
Компания Sony может выпустить версию консоли PlayStation 4 Super Slim в период между сентябрем и ноябрем 2019 года.
Обновлено в 08:43
Экономика
Производство крафтового пива могут ограничить в России
Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
ФБР рассекретило досье о «бегстве» Гитлера в Аргентину
Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Сильное землетрясение произошло на Филиппинах
Напомним, 22 апреля на Филиппинах произошло первое землетрясение, его магнитуда была примерно 6,3. В результате землетрясения погибли 15 человек.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Отец Децла анонсировал вечер памяти музыканта
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Крыму трое мужчин подорвались при попытке распилить снаряд
По имеющимся предварительным сведениям, трое мужчин, местных жителей, с использованием ножовки пытались разбирать найденный ими боеприпас – артиллерийский снаряд.
Обновлено в 07:55
Общество
В РЖД представили новый купейный вагон
Обновлено в 06:55
Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
Обновлено в 06:19