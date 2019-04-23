Недвижимость

Жители России начали массово избавляться от дачREGNUM 05:44

В России значительно возросло число желающих продать свои дома в садоводческих товариществах. Об этом свидетельствуют подсчёты аналитиков «Авито Недвижимости». Так, в первом квартале 2019 года количество предложений о продаже дач увеличилось на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
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Дачники распродают неликвид, чтобы не платить налоги, считают эксперты

РИА Новости08:13

В России выросло число желающих продать собственную дачу

Российская газета05:15

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

РБК00:00

Россияне избавляются от дач из-за боязни новых налогов

News.ru02:36

Эксперты объяснили желание россиян распродать дачи новым налогом

Московский Комсомолец02:25

СМИ: Россияне избавляются от дачных участков, боясь новых налоговых трат

Росбалт00:55

Россияне массово продают дачи из-за нового налога

URA.Ru04:21
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Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Обновлено в 05:14
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Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой

Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязала роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР

Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
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Транспорт

В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми

В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Политика

Кандидат на пост главы ЕК хочет заблокировать «Северный поток — 2»

Кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещает приложить максимум усилий для того, чтобы заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток — 2".
Обновлено в 02:57
Спорт

Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг

Двух российских спортсменов в лице Елены Машинистовой и Руслана Халикова обвинили в приёме допинга и подвергли дисквалификациям - в крови легкоатлетов обнаружили запрещённый препарат под названием гидрохлортиазид.
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Происшествия

Камера сняла падение мотоциклиста в пропасть

Как позднее сказал сам Эдриан, он не справился с управлением, из-за чего его мотоцикл улетел в 15-метровую пропасть.
Обновлено в 03:46
Энергетика

Forbes представил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти

Крупнейшим покупателем российской нефти в 2018 году, по версии журнала Forbes, стала китайская компания China National United Oil Corporation.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Психолог: Кокорин во время драки был в состоянии аффекта

Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес

Актриса Людмила Шевель обвинила Олега Янковского в домогательствах

Обновлено в 07:00
Политика

Гройсман оценил запрет на поставки нефти из России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал запрет на поставки нефти из России.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете

Обновлено в 08:43
Происшествия

На могиле Евгения Осина поставят видеонаблюдение

Продюсер Осина Андрей Разин заявил, что они с экс-супругой певца подозревают конкретных лиц в поджоге могилы.
Обновлено в 08:53
Авто

«АвтоВАЗ» выходит на рынок Монголии

До конца года «АвтоВАЗ» в сотрудничестве с «Руссо Моторс» планирует начать продажи моделей Lada XRay Cross и 5-дверной Lada 4x4, а также автомобилей семейств Lada Granta и Lada Largus.
Обновлено в 08:50
Спорт

Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры

Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
Обновлено в 07:14
Политика

Личный бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду

Обновлено в 02:56
Политика

Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него

Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 06:12
Здоровье

Прием в российские медучилища упростят - Голикова

"Проблема дефицита кадров в медицине сегодня действительно остра: в 2017 году дефицит врачей первичного звена составлял 35 тыс. человек, большая часть из них - узкие специалисты; и из-за этого каждый шестой пациент, которому требовалась помощь врача-специалиста в 2017 году, не смог попасть на прием или отложил лечение на неопределенный срок", - сказал Л.Огуль 20 ноября журналистам.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
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Технологии

В России запустили в производство устройство для общения силой мысли

Устройство "Нейрочат" для общения с помощью силы мысли, созданное российскими разработчиками, запущено в серийное производство, рассказала генеральный директор и лидер проекта Наталья Галкина.
Обновлено в 07:20
Игры

Стала известна дата выхода в продажу PlayStation 4 Super Slim

Компания Sony может выпустить версию консоли PlayStation 4 Super Slim в период между сентябрем и ноябрем 2019 года.
Обновлено в 08:43
Экономика

Производство крафтового пива могут ограничить в России

Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено вчера в 18:12
Политика

ФБР рассекретило досье о «бегстве» Гитлера в Аргентину

Обновлено в 04:52
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Сильное землетрясение произошло на Филиппинах

Напомним, 22 апреля на Филиппинах произошло первое землетрясение, его магнитуда была примерно 6,3. В результате землетрясения погибли 15 человек.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Отец Децла анонсировал вечер памяти музыканта

Обновлено в 05:18
Происшествия

В Крыму трое мужчин подорвались при попытке распилить снаряд

По имеющимся предварительным сведениям, трое мужчин, местных жителей, с использованием ножовки пытались разбирать найденный ими боеприпас – артиллерийский снаряд.
Обновлено в 07:55
Общество

В РЖД представили новый купейный вагон

Обновлено в 06:55
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь

Обновлено в 06:19
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